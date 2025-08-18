Капитализация сектора NFT упала на 12% за несколько дней

18 августа 2025 года капитализация сектора NFT опустилась до $8,1 млрд, согласно NFT Price Floor. Коррекция произошла на фоне проседания на крипторинке в целом и Ethereum в частности, пишет incrypted.

Напомним, 13 августа 2025 года, на фоне роста биткоина и, как следствие, всего рынка в целом, капитализация этого сектора достигла $9,4 млрд. Прирост составил 40% по данным за конец июля, согласно отчету DappRadar.

Портал CoinGecko приводит несколько иные данные, однако проседание заметно и здесь. В частности, с 14 августа капитализация сектора сократилась с $8,2 млрд до $7,03 млрд, то есть на 16,6%.

Объем торгов и общая активность в секторе также упали:

Большинство NFT выпускаются, продаются и приобретаются в сети Ethereum. На нее приходится более половины всего объема торгов. В связи с этим резкая коррекция на ценовом графике нативного токена сети, в котором оплачиваются сборы за газ, оказывает непосредственное влияние на сектор:

По всей видимости, коррекция на крипторынку 18 августа также повлияла на пороговую стоимость всех крупнейших NFT-коллекций:

Несмотря на некоторые крупные институциональные покупки, будущее этого сектора остается туманным и многое в этом вопросе зависит от того, насколько благоприятной остается среда для NFT.