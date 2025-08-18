Штрафы до 3400 грн: правительство хочет усилить ответственность за нарушение комендантского часа

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 августа 2025, 15:49 Читати українською

Штрафы до 3400 грн: правительство хочет усилить ответственность за нарушение комендантского часа

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, предусматривающий введение штрафов за нарушение комендантского часа и других ограничений, действующих во время военного положения. Об этом говорится в карточке законопроекта № 13633.

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, предусматривающий введение штрафов за нарушение комендантского часа и других ограничений, действующих во время военного положения.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Целью законопроекта является обеспечение общественного (публичного) порядка во время действия военного положения, а также реализация полномочий полиции в обеспечении и осуществлении мер правового режима военного положения.

Проект закона предлагает установить административную ответственность за нарушение требований особого правового режима — военного положения, которое вводится в Украине или в отдельных ее местностях.

Какие нарушения будут наказываться

  • нарушение въезда (входа), пребывания в населенных пунктах, из которых проводится общая обязательная эвакуация, при отсутствии специально выданных пропусков или удостоверений;

  • нарушение гражданами комендантского часа (запрет пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений).

Также изменениями в статью 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях предлагается предоставить право органам полиции производить административное задержание в отношении нарушителей.

Предусматриваемые штрафы за нарушение

  • Въезд (вход), пребывание населения в населенных пунктах, из которых проводится общая обязательная эвакуация при отсутствии специально выданных пропусков или удостоверений, — влечет наложение штрафа от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (510 — 850 грн).

  • Те же действия, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, влекут наложение штрафа от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700 — 3400 грн).

  • Нарушение комендантского часа (запрет пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений) — влечет наложение штрафа на граждан от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 — 1700 грн).

  • Те же действия, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, — влекут наложение штрафа на граждан от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700 — 3400 грн).

Исключения, позволяющие людям находиться на улице во время комендантского часа:

  • Движение к укрытиям во время воздушной тревоги.
  • Оказание медицинской помощи или сопровождение раненых или тяжелобольных.
  • Эвакуация людей или спасение имущества.
  • Другие ситуации, угрожающие жизни или здоровью граждан.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 23 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами