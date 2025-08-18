Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, предусматривающий введение штрафов за нарушение комендантского часа и других ограничений, действующих во время военного положения. Об этом говорится в карточке законопроекта № 13633.
Штрафы до 3400 грн: правительство хочет усилить ответственность за нарушение комендантского часа
Целью законопроекта является обеспечение общественного (публичного) порядка во время действия военного положения, а также реализация полномочий полиции в обеспечении и осуществлении мер правового режима военного положения.
Проект закона предлагает установить административную ответственность за нарушение требований особого правового режима — военного положения, которое вводится в Украине или в отдельных ее местностях.
Какие нарушения будут наказываться
-
нарушение въезда (входа), пребывания в населенных пунктах, из которых проводится общая обязательная эвакуация, при отсутствии специально выданных пропусков или удостоверений;
-
нарушение гражданами комендантского часа (запрет пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений).
Также изменениями в статью 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях предлагается предоставить право органам полиции производить административное задержание в отношении нарушителей.
Предусматриваемые штрафы за нарушение
-
Въезд (вход), пребывание населения в населенных пунктах, из которых проводится общая обязательная эвакуация при отсутствии специально выданных пропусков или удостоверений, — влечет наложение штрафа от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (510 — 850 грн).
-
Те же действия, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, влекут наложение штрафа от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700 — 3400 грн).
-
Нарушение комендантского часа (запрет пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений) — влечет наложение штрафа на граждан от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 — 1700 грн).
-
Те же действия, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, — влекут наложение штрафа на граждан от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700 — 3400 грн).
Исключения, позволяющие людям находиться на улице во время комендантского часа:
- Движение к укрытиям во время воздушной тревоги.
- Оказание медицинской помощи или сопровождение раненых или тяжелобольных.
- Эвакуация людей или спасение имущества.
- Другие ситуации, угрожающие жизни или здоровью граждан.
Комментарии