Украинцы держат в банках рекордные 1,3 триллиона гривен

Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте , по оперативным данным, в июле увеличился на 0,3% до рекордных 1 300 362 000 000 гривен. Об этом пишут Українські Новини со ссылкой на НБУ .

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как изменился объем

С начала года объем вкладов населения в банках вырос на 7,2% с 1212,775 млрд гривен.

Гривневые вклады населения в банках за отчетный период сохранились на уровне 855,579 млрд гривен.

При этом объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце вырос на 0,9% до 444,783 млрд гривен.

Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) за отчетный период уменьшились на 0,1% до 1489,92 млрд гривен.

Средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в отчетном месяце для юрлиц выросла на 0,1 п.п. до 10,2%, для физлиц уменьшилось на 0,2 п.п. до 10,9%.

Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 0,7%, для населения — 0,9%.

Напомним

За 2024 год объем вкладов населения в банках вырос на 12,6% с 1078,346 млрд гривен.