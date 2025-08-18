BingX запускает крипто-карнавал с призовым фондом $500 000

ПАНАМА, 15 августа 2025 г. — BingX , ведущая криптовалютная биржа и компания в сфере Web3 и искусственного интеллекта, объявила о запуске Праздника популярной криптовалюты — сезонного торгового события, вдохновлённого недавним бычьим настроем на крипторынке. На фоне продолжительного роста Bitcoin, Ethereum и других крупных активов кампания предлагает трейдерам соревновательные челленджи и вознаграждения, адаптированные под текущую повышенную торговую активность.

Мероприятие проходит с 14 по 30 августа (UTC+8) и включает несколько форматов участия как для новичков, так и для опытных трейдеров. Участники смогут присоединиться к реферальным программам, конкурсам по торговле крупными криптовалютами, соревнованиям по прибыли и убыткам, а также к розыгрышам в сообществе, разделив общий призовой фонд в 500 000 USDT. Благодаря разным вариантам входа BingX стремится расширить участие и повысить доступность для своей аудитории — вне зависимости от уровня опыта или торговой стратегии.

«Эта кампания — не только о вознаграждениях, но и о том, чтобы объединить наше сообщество вокруг общего рыночного энтузиазма», — сказала Вивьен Лин, директор по продукту BingX. — «Когда рынок движется быстро, трейдерам нужны платформы, которые идут в ногу с событиями, предлагают значимую конкуренцию и способствуют настоящему взаимодействию. Эта кампания создана именно для этого — сочетать азарт соревнования с доступностью, которой известен BingX».

Сезонная кампания продолжает традицию BingX запускать актуальные, ориентированные на сообщество инициативы. Это следует за годом расширений в сферах ИИ, безопасности и доступности. По мере изменения рыночных условий платформа будет адаптировать свои кампании в соответствии с настроениями трейдеров, предлагая своевременные возможности для общения, соревнований и роста внутри экосистемы BingX.

Основанная в 2018 году, BingX — ведущая криптовалютная биржа и компания в сфере Web3 и искусственного интеллекта, обслуживающая глобальное сообщество из более чем 20 миллионов пользователей. Платформа предлагает комплекс продуктов и услуг с поддержкой ИИ, включая деривативы, спот-торговлю и копитрейдинг, удовлетворяя потребности трейдеров любого уровня — от новичков до профессионалов. BingX стремится создать надёжную и интеллектуальную торговую платформу, обеспечивая пользователей инновационными инструментами для повышения эффективности и уверенности. В 2024 году BingX стала официальным криптовалютным партнёром футбольного клуба «Челси», ознаменовав яркий дебют в мире спортивного спонсорства.

