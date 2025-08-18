Курс валют: евро доллар в банках подешевели

В понедельник, 18 августа, на наличном рынке средний курс доллара потерял 5 копеек в покупке и не изменился в продаже. Евро в покупке потерял 3 копейки, а в продаже не изменился.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро добавило 5 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,12−41,65 грн. Евро покупают за 48,02 грн, а продают за 48,70 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,36−41,45, евро — 48,40−48,55 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,21−41,24 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,21−48,23 грн/евро.

