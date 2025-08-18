Multi от Минфин
18 августа 2025, 11:11

Зарплатные долги в Украине: кто задолжал и где ситуация плачевная

35 471 производства по долгам по заработной плате открыто в Украине по состоянию на начало августа 2025 года. Это на 11% больше, чем в конце 2021 года. В общей сложности 1 983 компании задолжали своим работникам зарплату. Об этом говорится в данных Опендатабот.

35 471 производства по долгам по заработной плате открыто в Украине по состоянию на начало августа 2025 года.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Следует отметить, что Реестр должников постоянно обновляется: когда производство закрывают, его удаляют. Приведенные цифры отражают ситуацию по состоянию на начало августа 2025 года.

Чаще всего должниками являются государственные предприятия — 11562 (33%), акционерные общества — 10308 (29%) и общества с ограниченной ответственностью — 6298 (18%).

Лидером по количеству производств стало Сумское машиностроительное научно-производственное объединение — 4063 открытых производства. На втором месте Карпатнефтехим с 1188 производствами, а дальше Сумское машиностроительное научно-производственное объединение — Инжиниринг — 1015.

7% от общего количества производств приходится на разные Облавтодоры — 2 499 открытых производств за неуплаченную зарплату.

А среди крупных украинских финансовых групп больше долгов из-за невыплаченной зарплаты имеют 2 компании группы Дмитрия Фирташа — по 336 и 2 производства соответственно.

В целом чаще всех в стране зарплату задерживают компании, занимающиеся производством машин и оборудования — 5681 производство или 16% от общего количества.

На второй ступени среди должников по зарплате предприятия, занимающиеся строительством — 2696 или 7,6%. Закрывают тройку компании по производству химической продукции — 2 670 или 7,5%.

Больше всего задолжали предприятия в прифронтовой Сумской области — 6 305, на втором месте столица — 3 784, на третьем — Днепропетровщина с 2 456 производствами.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
