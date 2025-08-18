За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 940 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1070890 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 17 августа: 940 российских оккупантов, 2 танка и 157 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1070890 (+940) человек
- танков — 11118 (+2) ед
- боевых бронированных машин — 23148 (+5) ед
- артиллерийских систем — 31632 (+43) ед
- РСЗО — 1469 (+1) ед
- средства ПВО — 1208 (+0) ед
- самолетов — 422 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 51685 (+157)
- крылатые ракеты — 3558 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 58937 (+116)
- специальная техника — 3942 (+0)
Источник: Минфин
