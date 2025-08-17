5 недооцененных альткойнов с более высоким потенциалом роста, чем DOGE и SHIB

Dogecoin и Shiba Inu часто привлекают к себе внимание, но некоторые менее известные монеты могут обогнать их. Несколько скрытых проектов демонстрируют многообещающие результаты благодаря активной разработке, сильным сообществам и растущему интересу. Эти выборы могут удивить даже опытных поклонников. В следующем списке представлены пять цифровых монет, которые могут привлечь внимание и предложить интересные возможности, выходящие за рамки знакомых мемов.

Недооцененная мем-монета $XYZ готовится к листингу на крупной CEX

XYZVerse ($XYZ) — мем-монета, которая попала в заголовки новостей благодаря амбициозному заявлению о росте с 0,0001 до 0,1 доллара в ходе предпродажной фазы.

На данный момент она прошла половину пути, собрав более 15 миллионов долларов, а цена токена $XYZ в настоящее время составляет 0,005 доллара.

На следующем, 14-м этапе предпродажи, стоимость токена $XYZ еще больше вырастет до 0,01 доллара, что означает, что ранние инвесторы имеют шанс получить более значительную скидку.

После предварительной продажи $XYZ будет котироваться на крупных централизованных и децентрализованных биржах. Команда пока не раскрыла подробности, но опубликовала тизер большого запуска.

Создан для бойцов, построен для чемпионов

XYZVerse создает сообщество для тех, кто жаждет больших прибылей в криптовалюте — неустанных, амбициозных, стремящихся к доминированию.

Это монета для настоящих бойцов — с таким же менталитетом, как у спортсменов и спортивных фанатов. $XYZ — это токен для любителей острых ощущений, которые гоняются за следующей мем-монетой.

В центре истории XYZVerse находится XYZepe — боец на арене мем-монет, сражающийся за место в рейтингах и за право возглавить CoinMarketCap. Станет ли он следующим DOGE или SHIB? Время покажет.

Атмосфера, ориентированная на сообщество

В XYZVerse всеми делами управляет сообщество. Активные участники получают щедрые вознаграждения, а команда выделила 10% от общего количества токенов — около 10 миллиардов $XYZ — на аирдропы, что делает их одними из крупнейших в истории.

Опираясь на прочную токеномику, стратегические листинги на CEX и DEX, а также регулярные сжигания токенов, $XYZ создан для победы. Каждый шаг направлен на то, чтобы усилить динамику, стимулировать рост цен и сплотить лояльное сообщество, которое понимает, что это может быть началом чего-то легендарного.

Эйрдропы, награды и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества

ZORA’s Fast Lane: превращайте посты в монеты, а искусство — в возможности

ZORA начала свою деятельность в 2021 году с смелой целью: дать любому творцу возможность владеть и продавать свои работы прямо на блокчейне. Платформа работает на более легком и дешевом уровне Ethereum, поэтому чеканка и торговля проходят быстро и практически без комиссий. Художники могут использовать мобильное приложение, чтобы сделать снимок, нажать один раз и создать NFT, который будет вечно храниться в цепочке. Недавнее подключение к сети Base добавляет «контент-монеты» — крошечные токены, привязанные к каждому посту, которые сочетают в себе лайки в социальных сетях и реальную ценность.

Ежедневные торги остаются активными, и рыночная стоимость проекта сейчас составляет сотни миллионов. Стабильный объем торгов свидетельствует о лояльности пользователей, которую многие старые NFT-хабы потеряли во время последнего спада. В то время как крупные компании гонятся за сложными обновлениями, ZORA придерживается простой концепции: дать творцам больше возможностей и сократить расходы. Если следующий цикл будет благоприятен для реального использования, а не для ажиотажа, платформа, уже предлагающая быстрые инструменты, мобильный доступ и социальные токены, будет иметь все шансы на успех. По сравнению со многими небольшими NFT-монетами, сочетание искусства, сообщества и новых технологий ZORA трудно игнорировать.

Нажми, доверься, зарабатывай: как Pi превращает телефоны в криптомайнеры

Pi Network позволяет любому зарабатывать цифровые монеты простым нажатием. Никаких громоздких установок или огромных счетов. Приложение, запущенное в 2019 году выпускниками Стэнфорда, просит пользователей подтверждать свою активность один раз в день. Каждое нажатие сохраняет их статус Pioneer и приносит им Pi. Участники также указывают от трех до пяти доверенных друзей, создавая глобальную сеть доверия, которая обеспечивает безопасность цепочки. Система работает на энергоэффективном протоколе Stellar Consensus Protocol, поэтому телефоны не перегреваются, а батареи долго держат заряд. Дополнительные вознаграждения ждут пользователей, которые запускают полные узлы на своих компьютерах.

Pi теперь работает в собственной сети, но переводы остаются внутри, пока не завершится массовая проверка личности. Когда ворота откроются, миллионы проверенных пользователей смогут использовать Pi прямо в магазинах, играх и приложениях Web3. На рынке, жаждущем экологичных и социальных монет, такое сильное сообщество выглядит как золото. Биткойн захватывает заголовки, а Ethereum правит смарт-контрактами, но оба сталкиваются с высокими комиссиями и разговорами о власти. Pi предлагает бесплатный вход, экологичный майнинг и справедливое распределение. Если следующий цикл будет благоприятен для удобства использования, а не для ажиотажа, монета, которую вы зарабатываете, прокручивая экран, может засиять.

ONDO: соединяя Уолл-стрит и блокчейн для тех, кто зарабатывает на жизнь

Ondo Finance и его токен ONDO сочетают в себе безопасность старых финансов и скорость блокчейнов. Команда превращает стабильные доходные активы, такие как американские облигации, в цифровые токены, которые может купить любой. Одна сторона компании создает эти продукты, а другая — кодирует инструменты, которые позволяют им легко перемещаться по цепочке. Сделки с такими компаниями, как BlackRock, и безопасное хранение Coinbase демонстрируют ориентацию на доверие. Популярный токен USDY даже добавляет доходность к стабильной монете, обеспеченной казначейскими облигациями.

Токены реальных активов очень популярны в этом цикле, и ONDO находится на гребне этой волны. Многие трейдеры гоняются за мемкойнами, но в условиях высоких ставок фонды теперь ищут стабильную доходность. ONDO предлагает ее без резких колебаний, характерных для биткойна или эфира. Четкие правила, сильные партнеры и открытая отчетность выделяют компанию среди более мелких конкурентов. Если рынок продолжит смещаться в сторону токенизированных облигаций и наличных денег, спрос на продукты ONDO может вырасти. Для инвесторов, которые хотят и рост блокчейна, и реальный доход, ONDO выглядит как своевременная ставка.

UNI и сила толпы: почему этот токен по-прежнему привлекает внимание

Uniswap начался в 2018 году с новой идеей. Он позволил людям торговать токенами без переполненной книги заказов. Деньги находятся в общих пулах, поэтому свопы быстрые и открыты в течение всего дня. Пользователи сохраняют полный контроль над своими средствами. В сентябре 2020 года команда выпустила UNI, токен для голосования. Первые пользователи проснулись с 400 UNI на счету, стоимостью более 1000 долларов. Подарок был сделан после того, как конкурент, SushiSwap, попытался переманить их. Сегодня биржа держит более 3 миллиардов долларов и входит в число крупнейших в DeFi.

UNI по-прежнему привлекает внимание в текущем цикле. Крупные игроки, такие как Bitcoin и Ether, возглавили восстановление, но многие трейдеры ищут новые истории с реальным применением. UNI предлагает связь между ценой токена и голосом платформы. Каждая монета — это бюллетень, который может повлиять на комиссии, новые пулы и будущие обновления. Конкуренты, такие как PancakeSwap, работают на других цепочках, но немногие могут сравниться с Uniswap по длительной истории и открытому коду. Если DeFi продолжит расти, спрос на право голоса может возрасти, что сделает UNI монетой, за которой стоит следить.

Заключение

ZORA, PI, ONDO и UNI имеют хороший потенциал роста в 2025 году, но сочетание спортивного мема, целевого показателя в 20 000% и дорожной карты сообщества делает $XYZ культурным феноменом, который может стать прорывом.

