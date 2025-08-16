Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
16 августа 2025, 9:00 Читати українською

Ethereum преодолел 4,7 тысячи $ на фоне роста притока средств в ETF — наконец-то начался альтсезон

Ethereum преодолел отметку в 4700 долларов, привлекая внимание трейдеров и инвесторов. Рост инвестиций в ETF указывает на высокий спрос. Другие монеты также растут, что дает повод говорить о более широком ралли. Сцена готова для следующего большого потрясения. Но остается реальный вопрос: являются ли эти признаки предвестниками чего-то гораздо большего для рынка?

Ethereum преодолел отметку в 4700 долларов, привлекая внимание трейдеров и инвесторов.

$XYZ получает статус G.O.A.T., ранние инвесторы готовятся к огромной прибыли

XYZVerse ($XYZ) привнес совершенно новую концепцию в нишу мемкоинов, соединив азарт спорта с динамичной энергией криптовалют. Этот проект, созданный для ярых поклонников футбола, баскетбола, ММА и киберспорта, — не просто очередной токен, а растущее сообщество, построенное на страсти к игре.

Смелая концепция Greatest of All Time (G.O.A.T.) позволяет XYZVerse стремиться к большему, чем обычный мем-коин. И люди это замечают — недавно проект получил звание «Лучший новый мем-проект».

Что отличает $XYZ? Это не кратковременная мода. У этого проекта есть четкий план развития и преданное сообщество, нацеленное на долгосрочный рост.

Вдохновленный спортивным духом, токен $XYZ стал главным претендентом на победу, готовым сокрушить конкурентов. $XYZ на пути к подиуму победителей, чтобы стать знаком отличия для тех, кто живет и дышит спортом и криптовалютами.

$XYZ уже доступен даже до выхода на рынок

Предварительная продажа $XYZ уже началась, и токен можно приобрести по специальной цене до листинга.

Стартовая цена: 0,0001

Текущая цена: 0,005

Следующий этап: 0,01

Окончательная цена предварительной продажи: 0,02

После предварительной продажи токен $XYZ будет размещен на крупных централизованных и децентрализованных биржах с целевой ценой листинга 0,10 доллара. Если проект привлечет достаточно капитала для поддержки этой оценки, ранние инвесторы могут получить до 1000-кратной прибыли от своих вложений в предварительной продаже.

На данный момент инвестировано более 15 миллионов долларов, что свидетельствует о высоком интересе рынка. Примечательно, что приобретение токенов по более низкой цене в ходе предварительной продажи дает возможность получить более высокую рентабельность инвестиций после запуска.

Спрос на $XYZ растет, что способствует быстрому прогрессу в ходе предварительной продажи. Ранние покупатели получают самые низкие цены, максимально увеличивая свою потенциальную прибыль.

Присоединяйтесь к предварительной продаже $XYZ сейчас и увидите, как ваши центы превратятся в миллионы!

Новый старт Ethereum: более быстрые приложения, более низкие комиссии, более большие мечты

Ethereum начался как идея Виталика Бутерина в 2013 году и был запущен в 2015 году. Он обрабатывает цифровые сделки, называемые смарт-контрактами, и обеспечивает работу тысяч приложений. Пользователи ставят монеты для обеспечения безопасности цепочки, что является более экологичным способом, чем майнинг старого образца. Ether поддерживает работу системы, оплачивая «газ» и вознаграждая стейкеров. Дополнительные уровни, такие как Arbitrum и Polygon, ускоряют торговлю и сокращают расходы. В скором времени шардинг разделит работу на несколько потоков, что обещает еще более плавную и дешевую работу.

Настроения на рынке стали оптимистичными после слияния в 2022 году и растущих разговоров о планах по созданию спотового ETF. Халвинг биткойна в 2024 году часто вызывает ралли по всем направлениям, и ETH, как правило, следует за ним. Основываясь на прошлых циклах, аналитики прогнозируют диапазон цен на 2025 год от 2700 до 6580 долларов с устойчивым ростом каждый год до 2030 года. В то время как новые монеты гонятся за быстрой прибылью, Ethereum по-прежнему обладает самым большим пулом разработчиков, денежных средств и пользователей. Если шардинг будет внедрен вовремя, более низкие комиссии могут привлечь еще больше активности. Для многих сочетание масштаба, дохода от стейкинга и четкого плана развития делает ETH фаворитом следующего этапа роста.

Заключение

Рост ETH до 4,7 тыс. долларов свидетельствует об оптимистичных настроениях на рынке. XYZVerse, с его уникальным сочетанием спорта и мем-монеты, позиционирует себя для значительного роста.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

xyzverse.io

t.me/xyzverse

Источник: Минфин
