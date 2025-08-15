Статистика отходит на второй план: инвесторы уверены, что Трамп дожмет Пауэлла

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 августа 2025, 15:46 Читати українською

Статистика отходит на второй план: инвесторы уверены, что Трамп дожмет Пауэлла

Администрация президента США Дональда Трампа продолжает откладывать введение жестких тарифов, что поддерживает непоколебимый оптимизм на финансовых рынках. О главных итогах недели рассказал финансист, основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Администрация президента США Дональда Трампа продолжает откладывать введение жестких тарифов, что поддерживает непоколебимый оптимизм на финансовых рынках.

Пока Трамп готовился к встрече на Аляске, в очередной раз откладывал введение в действие жестких тарифов на китайский импорт, теперь до 10 ноября и традиционно восхвалял свои достижения на посту президента, рынки продолжали радоваться жизни, демонстрируя святую веру в то, что у основных индексов есть только один путь — только вверх и вверх. А если иногда и приходилось немного отступить, то лишь для того, чтобы собрать силы для нового очередного прыжка, навстречу историческим рекордам.

Фокус на ФРС. После того, как «Магическая 7», за исключением Nvidia, уже отчиталась о текущих результатах — кто лучше, кто хуже, но в целом хорошо — в среде инвесторов доминирующей стала дискуссия о том, начнет ли ФРС снижать ставки уже на сентябрьском заседании? И если да, то на сколько? И одним из главных катализаторов, которые могут повлиять на решение центрального банка, есть данные об инфляции, обнародованные на этой неделе.

Инфляция

Сначала объявили СРИ, индекс потребительской инфляции, оказавшийся таким же, как и в предыдущем месяце, на уровне 2.7%, в годовом измерении, и чуть ниже ожидавших (2.8%). Базовая потребительская инфляция, без учета цен на продукты питания и горючее, выросла до 3.1%, максимальное значение за последние пять месяцев, превысив прогноз в 3.0%. Но такими новостями нынешний рынок не испугаешь — снижение основной инфляции расценили как хорошую новость и индексы полетели ставить очередные исторические рекорды.

История с PPI, промышленной инфляцией, оказалась менее оптимистичной: в июле цены выросли гораздо выше, чем ожидалось, (0.9% vs 0.2%), что явилось самым большим месячным ростом за прошедшие три года. В годовом исчислении РРИ вырос до 3.3%, значительно превысив ожидания в 2.5%. Базовый РРИ вырос до 3.7% с 2.6% в июне. Ожидания были на уровне 2.9%. Казалось бы есть над чем задуматься, но когда рынки растут так, как сейчас, и что ни день ставят новые рекорды, то задумываться просто никогда — хочется покупать, чтобы, не дай бог, что-то не упустить.

Кстати, о рекордах — их ставят не только индексы. Рекордным является дефицит государственного бюджета, государственный долг, оценка компаний и еще немало факторов, которые вряд ли должны способствовать росту рынков, но когда количество денег в обращении тоже является рекордным и продолжает увеличиваться, а доступ к рынкам стал очень легким и дешевым, а то и вообще бесплатным, кажется, нет такой силы, которая могла бы остановить.

И вот в таких условиях перманентных рекордов всего на свете, включая криптовалюты и драгоценные металлы, от центрального банка требуют снижать ставку и не просто снижать, а на целых 150−200 бп, до конца года. Правительство Трампа, конечно, понять можно — им нужно брать взаймы, без этого никак, и чем дешевле удастся одолжить, тем лучше.

Но ведь и Пауэлла можно понять: рынки на максимуме, деньги печатаются, рецессия все не наступит, а инфляция не только никак не снизится до целевого показателя, но еще и вот-вот начнет расти, дождавшись действия Трамповых тарифов. Учитывая текущее положение дел, получается так, что требования к Пауэллу более политические, чем экономические.

Что будет со ставкой ФРС

Однако в наше время рынки верят политикам гораздо охотнее, чем экономическим данным: вероятность того, что в сентябре ставку снизят на 25 бп составляет 93%. К концу года наиболее вероятным сценарием является два снижения (45%), но шансы на то, что их будет целых три, постоянно растут. За месяц вероятность трех снижений выросла с 19% до 43%.

Неудивительно, что при таких ожиданиях рынки растут, но представьте, какой может быть сюрприз, если в сентябре Пауэлл проявит принципиальность и напомнит инвесторам, что если целевой показатель инфляции существует, то его нужно придерживаться.

Что в итоге? Учитывая положение дел на сегодняшний день, мне кажется, что есть два варианта дальнейшего развития событий: или инвесторы изобрели вечный двигатель зарабатывания денег и нас всех скоро наградят Нобелевской премией, или этот пузырь лопнет и зальет инвесторов оптимизмом по самые уши. Во что верить — выбирать вам, но выбор точно непрост.

Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами