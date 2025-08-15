Статистика отходит на второй план: инвесторы уверены, что Трамп дожмет Пауэлла

Пока Трамп готовился к встрече на Аляске, в очередной раз откладывал введение в действие жестких тарифов на китайский импорт, теперь до 10 ноября и традиционно восхвалял свои достижения на посту президента, рынки продолжали радоваться жизни, демонстрируя святую веру в то, что у основных индексов есть только один путь — только вверх и вверх. А если иногда и приходилось немного отступить, то лишь для того, чтобы собрать силы для нового очередного прыжка, навстречу историческим рекордам.

Фокус на ФРС. После того, как «Магическая 7», за исключением Nvidia, уже отчиталась о текущих результатах — кто лучше, кто хуже, но в целом хорошо — в среде инвесторов доминирующей стала дискуссия о том, начнет ли ФРС снижать ставки уже на сентябрьском заседании? И если да, то на сколько? И одним из главных катализаторов, которые могут повлиять на решение центрального банка, есть данные об инфляции, обнародованные на этой неделе.

Инфляция

Сначала объявили СРИ, индекс потребительской инфляции, оказавшийся таким же, как и в предыдущем месяце, на уровне 2.7%, в годовом измерении, и чуть ниже ожидавших (2.8%). Базовая потребительская инфляция, без учета цен на продукты питания и горючее, выросла до 3.1%, максимальное значение за последние пять месяцев, превысив прогноз в 3.0%. Но такими новостями нынешний рынок не испугаешь — снижение основной инфляции расценили как хорошую новость и индексы полетели ставить очередные исторические рекорды.

История с PPI, промышленной инфляцией, оказалась менее оптимистичной: в июле цены выросли гораздо выше, чем ожидалось, (0.9% vs 0.2%), что явилось самым большим месячным ростом за прошедшие три года. В годовом исчислении РРИ вырос до 3.3%, значительно превысив ожидания в 2.5%. Базовый РРИ вырос до 3.7% с 2.6% в июне. Ожидания были на уровне 2.9%. Казалось бы есть над чем задуматься, но когда рынки растут так, как сейчас, и что ни день ставят новые рекорды, то задумываться просто никогда — хочется покупать, чтобы, не дай бог, что-то не упустить.

Кстати, о рекордах — их ставят не только индексы. Рекордным является дефицит государственного бюджета, государственный долг, оценка компаний и еще немало факторов, которые вряд ли должны способствовать росту рынков, но когда количество денег в обращении тоже является рекордным и продолжает увеличиваться, а доступ к рынкам стал очень легким и дешевым, а то и вообще бесплатным, кажется, нет такой силы, которая могла бы остановить.

И вот в таких условиях перманентных рекордов всего на свете, включая криптовалюты и драгоценные металлы, от центрального банка требуют снижать ставку и не просто снижать, а на целых 150−200 бп, до конца года. Правительство Трампа, конечно, понять можно — им нужно брать взаймы, без этого никак, и чем дешевле удастся одолжить, тем лучше.

Но ведь и Пауэлла можно понять: рынки на максимуме, деньги печатаются, рецессия все не наступит, а инфляция не только никак не снизится до целевого показателя, но еще и вот-вот начнет расти, дождавшись действия Трамповых тарифов. Учитывая текущее положение дел, получается так, что требования к Пауэллу более политические, чем экономические.

Что будет со ставкой ФРС

Однако в наше время рынки верят политикам гораздо охотнее, чем экономическим данным: вероятность того, что в сентябре ставку снизят на 25 бп составляет 93%. К концу года наиболее вероятным сценарием является два снижения (45%), но шансы на то, что их будет целых три, постоянно растут. За месяц вероятность трех снижений выросла с 19% до 43%.

Неудивительно, что при таких ожиданиях рынки растут, но представьте, какой может быть сюрприз, если в сентябре Пауэлл проявит принципиальность и напомнит инвесторам, что если целевой показатель инфляции существует, то его нужно придерживаться.

Что в итоге? Учитывая положение дел на сегодняшний день, мне кажется, что есть два варианта дальнейшего развития событий: или инвесторы изобрели вечный двигатель зарабатывания денег и нас всех скоро наградят Нобелевской премией, или этот пузырь лопнет и зальет инвесторов оптимизмом по самые уши. Во что верить — выбирать вам, но выбор точно непрост.