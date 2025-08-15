Multi от Минфин
15 августа 2025, 12:32 Читати українською

После очередного рекорда биткоин откатился назад, Coinbase завершила приобретение Deribit: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

После нового рекорда биткоин откатился назад

Вечером 14 августа 2025 г. цена биткоина упала со $124 000 до $117 180 в моменте на фоне комментария министра финансов США Скотта Бессента. Он заявил в интервью для Fox Business, что правительство не будет пополнять биткоин-резерв, но позже опровергло это.

На момент написания новости биткоин торгуется на уровне $119 000. В сутки актив потерял 2,36%. Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также в «красной» зоне.

Напомним, что в ночь на 14 августа курс первой криптовалюты обновил исторический максимум выше $124 000.

Вероятной причиной падения актива стало заявление Бессента о биткоине-резерве.

«Мы также начали входить в XXI век, создав биткоин-резерв. Мы не собираемся его (биткоин, ред.) покупать, но будем использовать конфискованные активы и наращивать его. Мы перестанем продавать эти активы», — заявил Бессент в интервью для Fox Business.

Позже Бессент сообщил, что Минфин США ищет «бюджетно-нейтральные» способы пополнения резерва без прямых покупок из казны.

Минюст США изъял миллионы долларов в криптовалюте по делу о кибермошенничестве

Министерство юстиции США объявило об успешном изъятии более $2,8 миллиона в криптовалюте, а также $70 000 наличными и роскошного автомобиля. Эти активы были конфискованы в рамках дела против Иониса Александровича Антропенко, обвиняемого в кибермошенничестве и отмывании средств.

Ответные шесть ордеров на арест активов были рассекречены в окружных судах Восточного округа Виргинии, Центрального округа Калифорнии и Северного округа Техаса.

По данным следствия, Антропенко и его сообщники использовали программу-требитель Zeppelin. Они атаковали физических лиц, компании и организации по всему миру, в том числе в США. Злоумышленники шифровали и похищали данные жертв, а затем потребовали выкуп за их расшифровку, неразглашение или удаление.

Следователи также обнаружили, что Антропенко отмывал средства из-за криптомиксера ChipMixer (который был ликвидирован в 2023 году во время международной спецоперации). Кроме того, он обменивал криптовалюту на наличные деньги, а затем осуществлял структурированные банковские депозиты, чтобы избежать финансового мониторинга.

С момента своего создания в 2020 году подразделение Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) Министерства юстиции США достигло значительных успехов в борьбе с киберпреступностью. За этот период было осуждено более 180 киберпреступников, пострадавшим возвращено более $350 миллионов, а также удалось предотвратить выплату более $200 миллионов в виде выкупов.

Coinbase завершила приобретение Deribit

Американская криптовалютная биржа Coinbase официально закрыла сделку по покупке Deribit — крупнейшей платформы для торговли биткойн-опционами.

О сделке, стоимость которой составляет $2,9 миллиарда, впервые сообщалось в мае. Coinbase произвела выплату в размере $700 миллионов и передала 11 миллионов акций класса А.

Интеграция Deribit позволит Coinbase объединить на одной платформе спотовую торговлю, фьючерсы, бессрочные контракты и опционы. Цель компании — создать комплексный сервис для глобального рынка криптодеривативов.

По официальным данным, Deribit занимает первое место на рынке опционов. В июле 2025 г. объем торгов на платформе превысил $185 миллиардов, а текущий открытый интерес составляет около $59 миллиардов.

Соглашение произошло на фоне рекордных показателей Deribit и роста интереса к криптоопционам со стороны институциональных инвесторов. Coinbase ожидает, что покупка укрепит ее позиции на мировом рынке и увеличит ликвидность, говорится в заявлении компании.

GMX выплатит компенсации пострадавшим от взлома на $44 млн в токенах GLV

Децентрализованная криптобиржа GMX обнародовала план компенсаций для пользователей, пострадавших от взлома платформы в начале июля 2025 года. Выплаты будут производиться в новых токенах GLV.

Напомним, 9 июля 2025 года GMX испытала кибератаки, в результате которой было потеряно около $44 миллионов. Причиной послужил выявленный недостаток в протоколе GMX V1 в сети Arbitrum.

Спустя время после инцидента биржа сообщила, что хакер согласился вернуть похищенные средства за вознаграждение в $5 миллионов. Эти средства были направлены в DAO GMX для дальнейшего распределения.

Токены GLV фактически заменят скомпрометированный пул GLP, обеспечивая пользователям возврат активов в соотношении друг к другу. Согласно объявленному плану, пострадавшие получат две разновидности GLV: GLV [BTC-USDC] и GLV [WETH-USDC].

Кроме того, GMX анонсировала создание специального фонда на сумму $500 000 для поощрения клиентов. Средства из этого фонда будут распределены среди пользователей, которые будут содержать полученные токены GLV в течение трех месяцев.

GMX также подчеркнула, что хранилище GLV поддерживает множество рынков GMX V2 и демонстрирует более высокую доходность по сравнению со старыми пулами. Важно отметить, что платформа GMX V2 продолжала нормально функционировать как во время взлома, так и после него, поскольку инцидент ее не задел.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Источник: Минфин
