Курс валют: евро в банках подешевел на 15 копеек

В пятницу, 15 августа, на наличном рынке средний курс доллара в покупке не изменился, а в продаже снизился на 3 копейки. Евро подешевел на 15 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке снизился на 1 копейку, а в продаже не изменился. Евро не изменился в покупке и подешевел на 2 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,70 грн. Евро покупают за 48,05 грн, а продают за 48,72 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,37−41,45, евро — 48,35−48,50 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,40−41,43 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,33−48,35 грн/евро.

Подключайтесь к multi Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту