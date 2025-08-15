Multi от Минфин
15 августа 2025, 9:34

Крупнейший LNG-терминал Европы продали за $2 миллиарда

Крупнейший в Европе терминал для приема сжиженного природного газа (LNG) Isle of Grain был продан за 1,5 миллиарда фунтов стерлингов ($2 млрд). Покупателями стали британская газовая компания Centrica в партнерстве с американской инвестиционной фирмой Energy Capital Partners (ECP), выкупившей актив у National Grid. Об этом сообщает пресс-служба Centrica.

Крупнейший в Европе терминал для приема сжиженного природного газа (LNG) Isle of Grain был продан за 1,5 миллиарда фунтов стерлингов ($2 млрд).
Фото: centrica.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Общая стоимость сделки составила 1,5 млрд. фунтов стерлингов. После привлечения около 1,1 млрд фунтов нового проектного финансирования без права регресса доля собственного капитала Centrica составила примерно 200 миллионов фунтов ($270 млн).

Стратегическое значение

Energy Capital Partners, входящая в состав Bridgepoint Group, является одним из крупнейших частных владельцев инфраструктуры природного газа в США.

Терминал Grain LNG имеет годовую мощность 15 миллионов тонн газа и покрывает до 20% газовых потребностей Великобритании.

«Терминал Isle of Grain — это стратегический актив, который будет поддерживать энергетическую безопасность Великобритании на протяжении многих десятилетий, обеспечивая надежные и доступные поставки энергии в домохозяйства и предприятия по всей стране в условиях перехода к чистому нулю», — пояснил генеральный директор Centrica Крис О'Ши.

Соглашение соответствует стратегии Centrica по инвестированию в регулируемые и контрактные активы, поддерживающие энергетический переход, обеспечивая предполагаемые долгосрочные денежные потоки, связанные с инфляцией. Мощности терминала на 100% законтрактованы к 2029 году, свыше 70% - к 2038 году и свыше 50% - к 2045 году.

Перспективы развития

Centrica отмечает, что это соглашение открывает значительные перспективы дальнейшего развития объекта. Среди потенциальных направлений — строительство теплоэлектростанции (комбинированного производства тепла и электроэнергии), развитие бункеровки, а также создание инфраструктуры водорода и аммиака — ключевых компонентов энергетического перехода.

Эта инвестиция является частью более масштабных планов Centrica, которая обязалась вложить 3 млрд фунтов стерлингов ($4 млрд) в проекты Sizewell C и Grain LNG. По словам О'Ши, это решение подчеркивает инвестиционную привлекательность Великобритании, поддерживаемую ее государственной политикой.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
