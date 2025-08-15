За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 940 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1068040 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 14 августа: 940 российских оккупантов, 2 танка и 147 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1068040 (+940) человек
- танков — 11106 (+2) ед
- боевых бронированных машин — 23133 (+3) ед
- артиллерийских систем — 31498 (+40) ед
- РСЗО — 1467 (+1) ед
- средства ПВО — 1207 (+0) ед
- самолетов — 422 (+1) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 51190 (+147)
- крылатые ракеты — 3558 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 58596 (+140)
- специальная техника — 3940 (+3)
Источник: Минфин
