К закрытию межбанка, 14 августа, курс доллара снизился на 10 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 24 копейки в покупке и продаже.
Курс валют: евро подешевел на межбанке на 24 копейки
|
Открытие 14 августа
|
Закрытие 14 августа
|
Изменения
|
41,50/41,53
|
41,40/41,43
|
10/10
|
48,49/48,51
|
48,25/48,27
|
24/24
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,73 грн. Евро покупают за 48,20 грн, а продают за 48,80 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,38−41,45, евро — 48,35−48,52 грн.
Источник: Минфин
