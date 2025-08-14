Курс валют: евро подешевел на межбанке на 24 копейки

К закрытию межбанка, 14 августа, курс доллара снизился на 10 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 24 копейки в покупке и продаже.

Валюта Открытие 14 августа Закрытие 14 августа Изменения доллар 41,50/41,53 41,40/41,43 10/10 евро 48,49/48,51 48,25/48,27 24/24

Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,73 грн. Евро покупают за 48,20 грн, а продают за 48,80 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,38−41,45, евро — 48,35−48,52 грн.

