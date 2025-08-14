Бизнесу разрешили продавать авто без промежуточной перерегистрации

Кабмин принял изменения в порядок государственной регистрации транспортных средств и правил торговли ими, которые должны сделать рынок продаж авто более прозрачным и удобным для бизнеса. Изменения реализуют положения закона № 4149-IX и особенно важны для компаний, занимающихся оптовой или розничной торговлей автомобилями. Об этом сообщает Институт исследований авторынка .

Что известно

Главное новшество состоит в том, что предпринимателям больше не нужно перерегистрировать автомобиль на себя перед его продажей. Ранее это требование создавало дополнительные расходы, отнимало время и нагружало сервисные центры, ведь перед перепродажей транспортное средство должно было пройти формальное оформление на продавца.

Теперь, если автомобиль уже зарегистрирован, его можно сразу реализовывать конечному покупателю без промежуточного изменения владельца.

Для автосалонов и торговых площадок это означает меньше затрат на услуги сервисных центров, более быстрый товарооборот и уменьшение бюрократических процедур.

Еще одно нововведение касается информационно-розыскной системы учета субъектов торговли транспортными средствами. Она официально оформлена как база данных со сведениями о компаниях, имеющих право продавать авто и запчасти с VIN-номерами. Это упростит проверку разрешительных документов и поможет сделать рынок более прозрачным как для потребителей, так и для государства.

В ИДА отмечают, что эти изменения будут способствовать развитию цивилизованного авторынка в Украине, упростят условия работы для малого бизнеса, уменьшат количество серых схем и ускорят обслуживание клиентов.

Теперь предприниматели смогут напрямую торговать транспортными средствами без промежуточной перерегистрации, что сократит время между поступлением авто на площадку и ее продажей.