Sony окончательно свернула деятельность в россии

Японский транснациональный техногигант Sony полностью прекратил свою деятельность на российском рынке, ликвидировав местное подразделение. Об этом сообщает The Moscow Times.

Компания «Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус» официально прекратила свое существование 11 августа, о чем свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕДРЮЛ). За несколько дней до этого ей исполнилось 18 лет.

Документы для ликвидации были поданы в Федеральную налоговую службу еще 10 октября 2024 года. Следует отметить, что предыдущие попытки Sony закрыть свое представительство в 2023 году были отклонены. В последние годы российская «дочка» компании занималась распродажей остатков товаров и сервисной поддержкой устройств.

Выход из россии

Sony приняла решение о выходе из россии после ее полномасштабного вторжения в Украину, став одной из первых компаний, поддержавших санкции.

Уже в марте 2022 г. были прекращены поставки игровых консолей, а работа PlayStation Store остановилась. Тогда же компания пожертвовала $2 млн. в поддержку пострадавших от войны украинцев через ООН и Save the Children.

Также весной 2022 года Sony Pictures Entertainment объявила о прекращении показов своих фильмов в россии. Затем остановила деятельность Sony Music, окончательный выход которой состоялся 8 сентября 2022 года. Зарубежные музыкальные каталоги были удалены из российских стриминг-сервисов, а местное подразделение превратилось в независимый лейбл под названием Kiss Koala (позже переименованный в Koala Music).

В феврале 2024 года Sony начала закрытие своих фирменных магазинов в россии из-за прекращения поставок, завершив этот процесс к лету.