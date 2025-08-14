Курс валют: евро в банках прибавил 13 копеек

В четверг, 14 августа, на наличном рынке средний курс доллара потерял 3 копейки в покупке и прибавил 2 копейки в продаже. Евро в покупке прибавило 13 копеек, а в продаже 5 копеек.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и потерял 3 копейки в продаже. Евро не изменился в покупке и прибавил 3 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,22−41,77 грн. Евро покупают за 48,23 грн, а продают за 48,85 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,40−41,47, евро — 48,40−48,63 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,50−41,53 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,49−48,51 грн/евро.

Подключайтесь к multi Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту