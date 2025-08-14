За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 990 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1067100 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 13 августа: 990 российских оккупантов, 5 танков и 191 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1067100 (+990) человек
- танков — 11104 (+5) ед
- боевых бронированных машин — 23130 (+3) ед
- артиллерийских систем — 31458 (+29) ед
- РСЗО — 1466 (+1) ед
- средства ПВО — 1207 (+0) ед
- самолетов — 421 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 51043 (+191)
- крылатые ракеты — 3558 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 58456 (+191)
- специальная техника — 3937 (+0)
