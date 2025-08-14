Золотовалютные резервы Украины сокращаются: угрожает ли это стабильности гривны

В июле 2025 года международные резервы Украины сокращаются, а доля евро в них продолжает расти. Как это повлияет на украинскую экономику и валютную политику — в подробном анализе.

По данным Нацбанка, за июль 2025 года международные резервы Украины снизились на 4,5% и на 1 августа составили $43,031 млрд. Среди главных причин такой динамики регулятор назвал:

активные валютные интервенции НБУ на межбанке для поддержания курса гривны. Только за июль чистая продажа Нацбанком доллара на межбанке составила $ 3,457 млрд;

валютные выплаты Украины по своим обязательствам. Всего за июль они составили чуть меньше $796 млн. При этом валютные поступления на счета правительства от наших международных партнеров и от размещения валютных ОВГЗ составили всего порядка $2,122 млрд.

Из позитивного — частично резервы Украины увеличились за счет переоценки финансовых инструментов (из-за изменения их рыночной стоимости и курсов валют). Это компенсировало порядка $101,5 млн расходной части ЗВР в июле 2025 года. В первую очередь это произошло за счет роста мировой стоимости золота и укрепления позиций евро относительно доллара на внешних рынках. Оба актива (золото и евро) присутствуют в наших резервах.

Динамика международных резервов

Чистые резервы Украины составили на 1 августа порядка $28,396 млрд. Текущий объем ЗВР, по расчетам НБУ, обеспечивает финансирование 4,7 месяца будущего импорта при минимальных мировых стандартных требованиях в 3 месяца, то есть даже в условиях войны уровень резервов является вполне приемлемым, с точки зрения финансовой устойчивости государства.

Вместе с тем в структуре ЗВР Украины сейчас происходят кардинальные изменения. Отчасти они зависят от действий Нацбанка, который через свое подразделение по управлению золотовалютными резервами управляет структурой резервов. Но во многом эти существенные подвижки связаны с процессами, на которые НБУ повлиять не может. В первую очередь, это объективное усиление роли евровалюты в экономической жизни Украины, что и приводит к изменению доли евро в составе резервов.

По факту при примерно одинаковом объеме ЗВР на начало года и 1.08.2025 (в пределах $43−44 млрд) доля евро заметно подросла. Если на 1 января удельный вес евровалюты в резервах был 6,8%, то на 1 августа — уже в 2,57 раза больше — 17,5%. А в абсолютных суммах это в долларовом эквиваленте почти $3 млрд на 1 января и уже около $7,5 млрд на 1 августа этого года.

После прихода Дональда Трампа к власти в США в январе 2025 года американское правительство сократило практически до минимума «живую» финансовую помощь Украине, а главную часть финансирования наших бюджетных затрат сейчас закрывают наши европейские партнеры и МВФ.

В итоге Нацбанк сейчас получает основную часть валютных поступлений на счета правительства от наших западных партнеров в евро, а тратит резервы при проведении интервенций на межбанке в долларе. Таким образом, хочет того НБУ или нет, но доля евровалюты в наших золотовалютных резервах продолжит расти. По моим прогнозам, к концу 2025 году она достигнет уровней в 25−35%, в зависимости от того, насколько активно и в каких объемах наши западные партнеры будут в этот период финансировать дефицит нашего бюджета.

Стоит также отметить и тот факт, что Евросоюз является крупнейшим торговым партнером Украины. Например, по итогам 2024 года, ЕС — это 59,5% украинского экспорта, 50,4% импорта и 53,8% всего товарооборота. Например, только в июле 2025 года страны ЕС закупили украинских товаров почти на $1,9 млрд, что на 10,1% больше, чем в предыдущем месяце.

Конечно, после отмены «торгового безвиза» для наших товаров эти цифры могут несколько снизиться, но Европа все равно останется нашим главным партнером. Товарооборот с Европой будет только увеличиваться по мере интеграции нашей страны в Евросоюз.

Не стоит забывать и о том, что ЕС стал убежищем для миллионов украинцев. А значит, соответственно, они тоже попали в орбиту расчетов в евровалюте, и своими транзакциями через карты украинских банков существенно влияют на объем расчетов и транзакций в евро.

В итоге евро продолжит постепенно вытеснять доллар из нашей структуры ЗВР. Поэтому переход от привязки гривны к доллару к привязке гривны к евро — это вопрос времени и профессиональной подготовки нацбанковских топ-менеджеров в сочетании с адаптацией к этому банковской системы и самих украинцев.

Тем более, что быстро растет и доля евро в структуре внешнего долга Украины, что приводит к тому, что и для его обслуживания и минимизации курсовых рисков государству потребуется больший объем резервов именно в евровалюте.

Чем дольше Евросоюз будет финансировать бюджетные расходы нашей страны (во многом не только в виде безвозмездной помощи, но и за счет оформления кредитов), тем больше будет доля евро в общей структуре нашего внешнего долга.

Вся эта совокупность факторов будет подталкивать Нацбанк к скорому переходу от привязки гривны к доллару к привязке гривны к евро. Однако это, скорее всего, произойдет после окончания войны.

Но и затягивать с этим чиновники не смогут, так как существующая структура ЗВР, где доля доллара составляет 73,5% ($31,624 млрд) даже при большем уровне доходности долларовых активов, по сравнению с активами в евро, может на определенном этапе серьезно увеличить курсовые риски Украины при значительных колебаниях пары евро/доллар в мире. Валютные ралли пары евро/доллар с начала этого года уже превзошли все ожидания спекулянтов. И это еще явно не конец, с учетом масштабных тарифных войн и глобальной геополитической турбулентности во всем мире.

Динамика пары евро/доллар с начала 2025 года

В качестве иллюстрации того, что Нацбанк в настоящее время не всегда может влиять на всю совокупность реальных экономических процессов и экономических параметров, можно привести пример прогнозов объема и структуры ЗВР до конца 2025 года, которые озвучивал регулятор. Еще в апреле этого года НБУ улучшил прогноз роста международных резервов с $40,5 млрд до $57,6 млрд, по результатам 2025 года. Но уже сейчас Нацбанк пересмотрел их в сторону менее оптимистического сценария. Он уже ухудшил прогноз роста международных резервов с $57,6 млрд до $53,7 млрд.

Менее оптимистичным стал и прогноз по резервам на 2026−2027 год. К концу 2026 года ожидается, что резервы будут составлять $44,7 млрд (ранее чиновники рассчитывали на $46,8 млрд), а к концу 2027 года резервы, по расчетам НБУ, могут составить $45,2 млрд, тогда как ранее называлась цифра в $48,6 млрд.

Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий на пресс-брифинге объяснил это тем, что прогноз резервов уже уменьшен на $4 млрд — «прежде всего, из-за более высокого спроса на импортные товары на фоне более широкого дефицита бюджета, а также меньших объемов экспорта из-за ситуации с урожаями и отменой льготного режима торговли с ЕС».

Учитывая, что негативное сальдо внешней торговли растет значительно большими темпами, чем закладывали в свои расчеты правительство и НБУ, я думаю, что это еще не последняя коррекция Нацбанком своих цифр по прогнозному значению ЗВР на конец этого года. Я прогнозирую, что эта цифра на 1 января 2026 года не превысит $43,5 млрд — 46,5 млрд.

Читайте также: Торговый баланс — минус $52,2 млрд: как это ударит по нашим кошелькам и что делать

Причина моего пессимизма кроется в том, что уже за январь-июль 2025 года дефицит внешней торговли составил $22,7 млрд. И это с учетом июля, когда многие контрагенты из Евросоюза активно покупали украинскую агро- (и не только) продукцию в преддверии отмены «таможенного безвиза» по украинским товарам в августе.

То есть в ближайшее время при росте импорта в Украину и приближающемся отопительном сезоне, когда понадобится увеличить закупки импортных энергоносителей (не учитывая еще и активного роста валютных затрат на оборону и не таких уж больших приростов валютной выручки наших аграриев), в этом году Нацбанку придется все больше тратить резервов во время интервенций по продаже недостающей валюты, чтобы поддерживать курс гривны на межбанке. А значит, и общий показатель ЗВР будет более низким, нежели пока это закладывает в свои расчеты Нацбанк.

Выводы:

Удельный вес евро в золотовалютных резервах Украины на конец 2025 года увеличится, по моему прогнозу, как минимум до 25−35% от объемов всех резервов. Это будет происходить за счет сокращения доли доллара, который будет активно тратиться Нацбанком во время интервенций по поддержке курса гривны к доллару.

НБУ еще не раз пересмотрит свой прогноз ЗВР на 1 января 2026 года в сторону его снижения. Причины: рост негативного сальдо торговли и не самая благоприятная для украинской агропродукции конъюнктура. По моим прогнозам, размер резервов снизится до $43,5 млрд — 46,5 млрд при консервативном сценарии развития событий на фронте и в мире.

Нацбанк сможет за счет постоянных интервенций держать в этом году ситуацию с валютным курсом под своим полным контролем. Помогать ему в этом будут низкие объемы нашего валютного межбанка (ежедневно не более $200−250 млн) и зарегулированность валютного рынка. Самое большое давление на гривну начнется ближе к концу 2025 года и в 2026 году. Тогда более остро дадут о себе знать диспропорции торгового сальдо, факторы войны и ее последствий, размер ЗВР и изменения его структуры на фоне проблем закрытия дефицита бюджета, замедления темпов роста ВВП и необходимости дальнейшего получения внешнего финансирования, которое тоже имеет свои пределы.

Геополитический, военный и бюджетный факторы будут главными драйверами поведения украинского валютного рынка и размера ЗВР. Кроме того, Нацбанку придется активизировать процесс перехода к привязке гривны к евро. Особенно, в том случае, если основное финансирование Украины будет проходить за счет европейских денег, а при этом на межбанке НБУ будет продолжать активно тратить ЗВР в долларе для стабильности курса гривны именно относительно американской валюты.

Все вышеуказанные причины пока не позволят Нацбанку существенно ослаблять действующие на время войны валютные ограничения. А позволят проводить только точечные послабления без особого влияния на объемы самого валютного рынка.