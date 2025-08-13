Multi от Минфин
українська
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
13 августа 2025, 17:11

Трамп заработал почти $2,4 млрд на криптпроектах — СМИ

Президент США Дональд Трамп значительно увеличил свое состояние, заработав около $2,37 млрд на криптовалютных проектах. Об этом идет речь в статье The New Yorker, сообщает Incrypted.

Президент США Дональд Трамп значительно увеличил свое состояние, заработав около $2,37 млрд на криптовалютных проектах.
Фото: facebook.com/DonaldTrump

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В материале анализируются доходы Трампа до, во время и после первого президентского срока. Отмечается, что к 2015 году предприниматель растратил большую часть своего семейного капитала, а в 2014—2016 якобы продал акций на $220 млн для покрытия убытков.

В течение первого срока Трамп и его семья «сохраняли воздержание», отказываясь от привлекательных предложений во избежание обвинений в использовании поста президента.

Однако во время второго срока Трампа в Белом доме, начатого в январе 2025 года, его финансовое состояние значительно улучшилось, в частности благодаря зарубежным соглашениям и криптовалютным инициативам.

Хотя точная стоимость активов президента неизвестна, поскольку он отказался от добровольной подачи налоговых деклараций, СМИ приводят разные цифры. К примеру, The New York Times в мае 2025 года писала, что за месяц семья Трампа заработала до $2 млрд на разных проектах, включая не только криптоактивы, но и недвижимость, подарки и роялти.

В целом, по данным статьи, семья Трампа заработала $3,37 млрд за две его каденции. Большая часть этой суммы — это поступления от прямых инвестиций в криптоактивы и проекты в этой сфере, включая запуск NFT-коллекций и мемкоинов.

Отмечается, что интерес к криптовалютной сфере у семьи Трампа возник после того, как некоторые крупные банки отказали им в обслуживании. Среди ключевых криптовалютных доходов выделяют:

  • $14,4 млн от запуска нескольких NFT-коллекций в сотрудничестве с Биллом Занкером.
  • $412,5 млн. от инвестиций в криптоактивы.
  • $243 млн от соглашений властей Эмиратов с платформой World Liberty Financial и стейблокином USD1.
  • $13 млн от сделок, связанных с предприятием American Bitcoin.
  • $385 млн на мемкоинах TRUMP и MELANIA.

Также значительная доля, $1,3 млрд, пришлась на долю Трампа в компании Trump Media & Technology Group.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Новости по теме
