13 августа 2025, 16:53

Правительство увеличило гранты для пострадавшего от войны бизнеса до 16 млн грн

На возобновление бизнеса, поврежденного войной, можно получить до 16 млн грн, подав заявку на грант Минэкономики через портал Дия. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

На возобновление бизнеса, поврежденного войной, можно получить до 16 млн грн, подав заявку на грант Минэкономики через портал Дия.

Гранты для бизнеса

«Предприниматели, если ваше производство пострадало от обстрелов, — подавайтесь на грант Минэкономики через портал Дия. Средства можно использовать для приобретения, доставки и запуска оборудования. Сегодня такая возможность появилась в Дии», — заявила Юлия Свириденко.

Детали обновленной программы грантов для перерабатывающих предприятий:

  • Если оборудование уничтожено войной — грант увеличен до 16 млн грн, 80% покрывает государство. При покупке украинского оборудования — компенсация 70% стоимости.
  • Грант покрывает исследования по запуску новой продукции и оборудования для послеурожайной обработки.

Главным условием является создание от 5 рабочих мест и работать не менее 3 лет.

Свириденко отметила, что «это уже помогло привлечь более 6,2 млрд грн инвестиций и создать более 20 тысяч рабочих мест».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
