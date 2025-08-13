На возобновление бизнеса, поврежденного войной, можно получить до 16 млн грн, подав заявку на грант Минэкономики через портал Дия. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Правительство увеличило гранты для пострадавшего от войны бизнеса до 16 млн грн
Гранты для бизнеса
«Предприниматели, если ваше производство пострадало от обстрелов, — подавайтесь на грант Минэкономики через портал Дия. Средства можно использовать для приобретения, доставки и запуска оборудования. Сегодня такая возможность появилась в Дии», — заявила Юлия Свириденко.
Детали обновленной программы грантов для перерабатывающих предприятий:
- Если оборудование уничтожено войной — грант увеличен до 16 млн грн, 80% покрывает государство. При покупке украинского оборудования — компенсация 70% стоимости.
- Грант покрывает исследования по запуску новой продукции и оборудования для послеурожайной обработки.
Главным условием является создание от 5 рабочих мест и работать не менее 3 лет.
Свириденко отметила, что «это уже помогло привлечь более 6,2 млрд грн инвестиций и создать более 20 тысяч рабочих мест».
