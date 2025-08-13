Казахстанская инвестиционная компания Fonte Capital представила первый в Центральной Азии спотовый биржевой фонд на биткоин — Fonte Bitcoin Exchange Traded Fund OEIC (BETF). Торги фондом стартовали 13 августа на Astana International Exchange (AIX) под тикером BETF.
Казахстан запустил первый в Центральной Азии спотовый биткоин-ETF
Что известно
Каждая акция BETF физически снабжена биткоином, хранением которого занимается американский кастодиан BitGo Trust.
Активы застрахованы на сумму до $250 млн, с использованием холодного офлайн-хранения и защищенных хранилищ для снижения рисков взлома или потери средств.
Фонд регулируется Международным финансовым центром «Астана» (AIFC), который, по словам его представителей, может обеспечить защиту активов от замораживания через международные санкции и снизить зависимость от иностранных эмитентов.
AIFC уже внедрил правовую базу для цифровых активов, разрешая работу лицензированных бирж, кастодианов и инвестиционных продуктов в своей юрисдикции.
В Fonte Capital отметили, что BETF предоставит инвесторам «простой способ добавить биткоин в портфель, сохраняя высокий уровень контроля и надежности».
