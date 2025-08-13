Multi от Минфин
13 августа 2025, 13:05 Читати українською

Британец, который выбросил на свалку биткоинов на $900 млн сдался спустя 12 лет

Британец Джеймс Хоуэллс, потерявший на свалке в городе Ньюпорт жесткий диск с ключами от $900 млн в биткоинах, решил перестать их искать. Об этом сообщает The Daily Mail.

Британец Джеймс Хоуэллс, потерявший на свалке в городе Ньюпорт жесткий диск с ключами от $900 млн в биткоинах, решил перестать их искать.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Это связано с тем, что судья запретил ему проводить поиски. Мужчина подавал иск к муниципалитету с соответствующим требованием. «Мне отказали в возможности даже начать поиски. Что еще я могу сделать? Что еще мне попробовать по-вашему?» — сказал Хауэллс.

На вопрос, трудно ли было это принять, Джеймс ответил утвердительно.

«Я бы с радостью хоть завтра начал копать, но они не передумают. Я верил, что как только стоимость этого жесткого диска достигнет миллиарда долларов, они одумаются и скажут: «Хорошо, давайте поговорим и посмотрим, сможем ли мы это осуществить», — поделился он.

Хауэллс добавил, что планирует разработать собственную криптовалюту под названием Ceiniog Coin, привязанную к стоимости его потерянного жесткого диска, чтобы вернуть часть денег.

В начале августа несколько британских таблоидов уже писали, что Хауэллс, 12 лет назад потерявший на свалке жесткий диск с ключами от $900 млн в биткоинах, «окончательно сдался». Вскоре сам британец опроверг эти сообщения.

Хауэллс рассказывал, что намайнил более 7,5 тыс. BTC в 2009 году, а в 2013-м его девушка случайно выбросила жесткий диск.

В 2024 году суд отказал ему в праве на раскопки свалки, апелляция также была отклонена. Затем он хотел выкупить участок у нынешних владельцев. В итоге власти Ньюпорта запретили доступ на свалку и даже выставили охрану.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
