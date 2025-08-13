В среду, 13 августа, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке прибавил 10 копеек, а в продаже 20 копеек.
Курс валют: евро в банках подскочил на 20 копеек
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках прибавил 1 копейку в покупке и продаже. Евро прибавил 14 копеек в покупке и 19 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,70 грн. Евро покупают за 48,00 грн, а продают за 48,70 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,41−41,49, евро — 48,35−48,61 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,47−41,50 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,49−48,51 грн/евро.
Источник: Минфин
