В июле автопарк Украины пополнили более 5,5 тыс. автомобилей с дизельными двигателями. Это на 13% меньше, чем в прошлом, сообщает Укравтопром.
Рынок дизельных авто сокращается: июль показал спад в 13%
Из них: 1,2 тыс. ед. новых (-26%) и более 4,3 тыс. ед. б/у, ввозимых из-за границы (-8%). Итак, на рынке новых легковых автомобилей дизельные авто охватили 18,7%, против 25,5% в июле 2024 г.
Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составила 19,3%, что на 4 процентных пункта меньше, чем в прошлом году, а их средний возраст составил 11 лет.
Топ-5 моделей новых дизельных легковушек
- RENAULT Duster — 351 ед;
- VOLKSWAGEN Touareg — 137 ед.
- TOYOTA Prado — 128 ед.;
- SKODA Kodiaq — 89 ед.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 88 ед.
Топ-5 импортируемых подержанных дизельных авто
- RENAULT Megane — 363 ед.
- NISSAN Qashqai — 286 ед.;
- SKODA Octavia — 268 ед.;
- VOLKSWAGEN Passat — 252 ед.;
- VOLKSWAGEN Golf — 168 ед.
Источник: Минфин
