Рынок дизельных авто сокращается: июль показал спад в 13%

В июле автопарк Украины пополнили более 5,5 тыс. автомобилей с дизельными двигателями. Это на 13% меньше, чем в прошлом, сообщает Укравтопром.

Из них: 1,2 тыс. ед. новых (-26%) и более 4,3 тыс. ед. б/у, ввозимых из-за границы (-8%). Итак, на рынке новых легковых автомобилей дизельные авто охватили 18,7%, против 25,5% в июле 2024 г.

Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составила 19,3%, что на 4 процентных пункта меньше, чем в прошлом году, а их средний возраст составил 11 лет.

Топ-5 моделей новых дизельных легковушек

RENAULT Duster — 351 ед;

VOLKSWAGEN Touareg — 137 ед.

TOYOTA Prado — 128 ед.;

SKODA Kodiaq — 89 ед.;

VOLKSWAGEN Tiguan — 88 ед.

Топ-5 импортируемых подержанных дизельных авто