За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 890 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1066110 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 12 августа: 890 российских оккупантов, 2 ракеты и 99 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1066110 (+890) человек
- танков — 11099 (+1) ед
- боевых бронированных машин — 23127 (+8) ед
- артиллерийских систем — 31429 (+23) ед
- РСЗО — 1465 (+1) ед
- средства ПВО — 1207 (+2) ед
- самолетов — 421 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 50852 (+99)
- крылатые ракеты — 3558 (+2)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 58265 (+46)
- специальная техника — 3937 (+0)
Источник: Минфин
