13 августа 2025, 9:37 Читати українською

Трамп передумал вводить пошлины на золотые слитки

Соединенные Штаты Америки не будут взимать пошлину с импортируемого в страну золота, написал Дональд Трамп в социальной сети Truth Social, пишет Лига.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПодробности«Золото не будет облагаться пошлинами», — написал он.
Подробности

«Золото не будет облагаться пошлинами», — написал он.

Предыстория

В пятницу, за три дня до этого, таможенно-пограничная служба США заявила, что золотые слитки весом 1 кг и 100 унций (2,8 кг) должны классифицироваться по таможенному коду, подпадающему под действие импортных пошлин.

Это стало шоком для рынка, ожидавшего, что слитки будут освобождены от пошлин.

Отсутствие быстрой и четкой коммуникации из Белого дома еще больше подпитало неопределенность, и фьючерсы на золото в Нью-Йорке взлетели до рекордных $3500 за тройскую унцию.

Читайте также: Цены на золото стабилизировались в ожидании ключевых данных по инфляции в США.

Большинство слитков, используемых для выполнения фьючерсных контрактов в США, производится в Швейцарии, против которой Трамп ввел одну из самых высоких таможенных ставок — 39%. Введение пошлин грозило сорвать стабильное выполнение этих контрактов.

Источник: Минфин
