українська
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
13 августа 2025, 8:53 Читати українською

Свириденко пообещала увеличить размер стипендий для студентов

Правительство способствует развитию молодежи, в частности, поддерживает креативные идеи, предоставляет гранты, повышает стипендии для одаренных студентов. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко в ходе молодежного форума.

Правительство способствует развитию молодежи, в частности, поддерживает креативные идеи, предоставляет гранты, повышает стипендии для одаренных студентов.

Что известно

«На молодежном форуме услышала десятки новых идей. О жилищной политике, предпринимательстве, — отметила Юлия Свириденко. — Многие из них в работе. Например, гранты для креативных индустрий — презентуем совсем скоро. Также планируем увеличить гранты для молодежи по программе „Собственное Дело“ со 150 тыс. до 200 тыс. гривен».

Также Премьер-министр сообщила, что с 1 сентября Правительство увеличило размер президентских стипендий для учащихся профтехов до 6 320 грн; для студентов колледжей и техникумов — 7 600 грн; для студентов университетов — 10 000 грн; аспирантов — 23 700 грн.

Школьники, которые составят НМТ на 185+ баллов, получат стипендию Президента — 10 000 грн. в год. Увеличено и количество таких стипендий до 400.

«От Президента получили поручение уже в следующем году повысить стипендии для всех студентов. Это решение, которое давно актуально», — сообщила Глава Правительства.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
malfar
malfar
13 августа 2025, 9:36
#
Ого, як звучить назва! ото студенти заживуть! а у тексті-для обдарованих учнів… а скільки відсотків таких, хто отримує презедентські стипендії?

+
0
Strain
Strain
13 августа 2025, 10:05
#
Там же написали «Увеличено и количество таких стипендий до 400.»
То есть число студентов таких от 0 до 400.
Но если предположить что количество увеличили значит их таки ближе к максимуму.
Но да очень смешно 400 штук всего=)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
