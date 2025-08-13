Свириденко пообещала увеличить размер стипендий для студентов

Правительство способствует развитию молодежи, в частности, поддерживает креативные идеи, предоставляет гранты, повышает стипендии для одаренных студентов. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко в ходе молодежного форума.

Что известно

«На молодежном форуме услышала десятки новых идей. О жилищной политике, предпринимательстве, — отметила Юлия Свириденко. — Многие из них в работе. Например, гранты для креативных индустрий — презентуем совсем скоро. Также планируем увеличить гранты для молодежи по программе „Собственное Дело“ со 150 тыс. до 200 тыс. гривен».

Также Премьер-министр сообщила, что с 1 сентября Правительство увеличило размер президентских стипендий для учащихся профтехов до 6 320 грн; для студентов колледжей и техникумов — 7 600 грн; для студентов университетов — 10 000 грн; аспирантов — 23 700 грн.

Школьники, которые составят НМТ на 185+ баллов, получат стипендию Президента — 10 000 грн. в год. Увеличено и количество таких стипендий до 400.

«От Президента получили поручение уже в следующем году повысить стипендии для всех студентов. Это решение, которое давно актуально», — сообщила Глава Правительства.