українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
13 августа 2025, 14:30 Читати українською

Где получить бесплатную онлайн-консультацию врача во время войны

Полномасштабная война существенно ограничила доступ украинцев к медицинским услугам. Часть территорий оказались оккупированными или возле зоны боевых действий, многие больницы были повреждены или эвакуированы. А тем, кто уехал за границу, зачастую приходится неделями ждать приема к врачу.

Полномасштабная война существенно ограничила доступ украинцев к медицинским услугам.

Решить вопрос доступа к медицине помогают онлайн-консультации. Эта услуга — бесплатная. Пациенты могут получить ее через Медицинскую информационную систему (МИС) apteka911.ua.

Как это работает?

Консультация врачей через МИС apteka911.ua доступна в несколько кликов. Достаточно написать в чат-бот в Viber или Telegram. Также пациенты могут обратиться к врачу, после оформления заявки на сайте apteka911.ua.

Разговор с врачом происходит в формате видеосвязи по телефону, или в текстовых сообщениях. Необходимо отметить, что все врачи МИС — высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы. Поэтому после онлайн-консультации пациенты получают:

  • рекомендации врача;
  • электронное медицинское заключение;
  • е-рецепты, в том числе — по программе «Доступные лекарства».

Необходимо понимать, что врачи предоставляют консультации по хроническим заболеваниям, повторным обращениям по результатам предыдущих назначений или исследований.

Надежность и законность

Этой услугой онлайн-консультации.ua уже воспользовались более 100 000 украинцев.

Все обращения через МИС apteka911.ua фиксируются, в соответствии с требованиями законодательства о медицинской и персональной информации. Сами консультации финансирует компания ООО «Аптека 911.ЮА», поэтому они бесплатные и нацелены в первую очередь на помощь людям в регионах с ограниченной инфраструктурой.

Медицинские услуги в рамках онлайн-консультаций предоставляет партнер компании — ООО «Украинский центр телемедицины» (зарегистрированный субъект хозяйствования с лицензией МОЗ Украины (№ 1581), который работает, в соответствии с приказом МОЗ № 504 от 19.03.2018 года о применении методов и средств телемедицины).

«Аптека 911.ЮА» выступает заказчиком и обеспечивает техническую и информационную платформу. А ответственность за медицинские рекомендации и назначения несет лицензированный медицинский партнер (то есть специалисты, предоставляющие медицинские услуги).

Эта модель соответствует всем действующим требованиям украинского законодательства. В то же время она предлагает украинцам быстрый, удобный, а главное безопасный доступ к медицинским консультациям с квалифицированными врачами.

Источник: Минфин
