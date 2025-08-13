Где получить бесплатную онлайн-консультацию врача во время войны

Полномасштабная война существенно ограничила доступ украинцев к медицинским услугам. Часть территорий оказались оккупированными или возле зоны боевых действий, многие больницы были повреждены или эвакуированы. А тем, кто уехал за границу, зачастую приходится неделями ждать приема к врачу.

Решить вопрос доступа к медицине помогают онлайн-консультации. Эта услуга — бесплатная. Пациенты могут получить ее через Медицинскую информационную систему (МИС) apteka911.ua.

Как это работает?

Консультация врачей через МИС apteka911.ua доступна в несколько кликов. Достаточно написать в чат-бот в Viber или Telegram. Также пациенты могут обратиться к врачу, после оформления заявки на сайте apteka911.ua.

Разговор с врачом происходит в формате видеосвязи по телефону, или в текстовых сообщениях. Необходимо отметить, что все врачи МИС — высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы. Поэтому после онлайн-консультации пациенты получают:

рекомендации врача;

электронное медицинское заключение;

е-рецепты, в том числе — по программе «Доступные лекарства».

Необходимо понимать, что врачи предоставляют консультации по хроническим заболеваниям, повторным обращениям по результатам предыдущих назначений или исследований.

Надежность и законность

Этой услугой онлайн-консультации.ua уже воспользовались более 100 000 украинцев.

Все обращения через МИС apteka911.ua фиксируются, в соответствии с требованиями законодательства о медицинской и персональной информации. Сами консультации финансирует компания ООО «Аптека 911.ЮА», поэтому они бесплатные и нацелены в первую очередь на помощь людям в регионах с ограниченной инфраструктурой.

Медицинские услуги в рамках онлайн-консультаций предоставляет партнер компании — ООО «Украинский центр телемедицины» (зарегистрированный субъект хозяйствования с лицензией МОЗ Украины (№ 1581), который работает, в соответствии с приказом МОЗ № 504 от 19.03.2018 года о применении методов и средств телемедицины).

«Аптека 911.ЮА» выступает заказчиком и обеспечивает техническую и информационную платформу. А ответственность за медицинские рекомендации и назначения несет лицензированный медицинский партнер (то есть специалисты, предоставляющие медицинские услуги).

Эта модель соответствует всем действующим требованиям украинского законодательства. В то же время она предлагает украинцам быстрый, удобный, а главное безопасный доступ к медицинским консультациям с квалифицированными врачами.