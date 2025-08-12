Multi от Минфин
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
12 августа 2025, 19:33

Европа выделила 20 миллионов евро для украинских стартапов

Во вторник, 12 августа, стартует прием заявок на новую программу финансирования Европейского инновационного совета (EIC) для украинских технологических стартапов и малых и средних предприятий (МСП). Общий бюджет программы составляет 20 млн. евро, а наиболее перспективные проекты смогут получить гранты от 300 тысяч до 500 тысяч евро. Об этом сообщает Украинский фонд стартапов.

Во вторник, 12 августа, стартует прием заявок на новую программу финансирования Европейского инновационного совета (EIC) для украинских технологических стартапов и малых и средних предприятий (МСП).
Фото: AI

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Эта инициатива является продолжением успешного проекта Seeds of Bravery, подтвердившего значительный потенциал украинской deep-tech экосистемы даже в условиях войны.

Цели и возможности программы

Главная цель программы — ускорение роста украинских deep-tech стартапов, поддержка развития их инновационных решений и содействие интеграции этих технологий в европейскую инновационную экосистему. Программа также стремится к быстрому привлечению инвестиций для масштабирования украинских проектов.

Гранты доступны для deep-tech стартапов, работающих в таких отраслях, как:

  • кибербезопасность;
  • искусственный интеллект (ШИ) и машинное обучение;
  • робототехника и автономные системы;
  • спутниковые, космические и морские технологии;
  • био- и восстановительные технологии.

Предпочтение будет отдаваться компаниям с высокоэффективными инновационными технологиями, продуктами или услугами, способными создавать новые рынки или расширять существующие, а также амбициям к значительному масштабированию. Европейская Комиссия поощряет участие компании, возглавляемые женщинами.

Требования к заявителям

Чтобы подать заявку, компания должна отвечать следующим критериям:

  • быть классифицированным как МСП (включая стартапы);
  • быть зарегистрированной в Украине или иметь начальную регистрацию в Украине и быть релоцированной в страну ЕС или ассоциированную страну программы Horizon Europe после 24 февраля 2022 года (включая стартапы, получившие стартап-визу в Европе после этой даты);
  • иметь по крайней мере одного учредителя/соучредителя/топ-менеджера/СЕО/CTO/CSO, имеющего гражданство Украины;
  • иметь уровень технологической готовности (TRL) от 4 до 6−7.

Что получат отобранные стартапы?

Участники, отобранные в программу, получат не только значительный грант от EIC (300 000 — 500 000 евро), но и бесплатный доступ к услугам EIC Business Acceleration Services (индивидуальный коучинг и мероприятия). Они также будут иметь право на участие в программе Fast Track to the EIC Accelerator, которая открывает путь к более крупным грантам и инвестициям от EIC.

Прием заявок открывается 12 августа, а дедлайн регистрации на программу — 26 ноября.

Подача заявок и детали по ссылке.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
