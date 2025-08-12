Европа выделила 20 миллионов евро для украинских стартапов

Во вторник, 12 августа, стартует прием заявок на новую программу финансирования Европейского инновационного совета (EIC) для украинских технологических стартапов и малых и средних предприятий (МСП). Общий бюджет программы составляет 20 млн. евро , а наиболее перспективные проекты смогут получить гранты от 300 тысяч до 500 тысяч евро. Об этом сообщает Украинский фонд стартапов.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Эта инициатива является продолжением успешного проекта Seeds of Bravery, подтвердившего значительный потенциал украинской deep-tech экосистемы даже в условиях войны.

Цели и возможности программы

Главная цель программы — ускорение роста украинских deep-tech стартапов, поддержка развития их инновационных решений и содействие интеграции этих технологий в европейскую инновационную экосистему. Программа также стремится к быстрому привлечению инвестиций для масштабирования украинских проектов.

Гранты доступны для deep-tech стартапов, работающих в таких отраслях, как:

кибербезопасность;

искусственный интеллект (ШИ) и машинное обучение;

робототехника и автономные системы;

спутниковые, космические и морские технологии;

био- и восстановительные технологии.

Предпочтение будет отдаваться компаниям с высокоэффективными инновационными технологиями, продуктами или услугами, способными создавать новые рынки или расширять существующие, а также амбициям к значительному масштабированию. Европейская Комиссия поощряет участие компании, возглавляемые женщинами.

Требования к заявителям

Чтобы подать заявку, компания должна отвечать следующим критериям:

быть классифицированным как МСП (включая стартапы);

быть зарегистрированной в Украине или иметь начальную регистрацию в Украине и быть релоцированной в страну ЕС или ассоциированную страну программы Horizon Europe после 24 февраля 2022 года (включая стартапы, получившие стартап-визу в Европе после этой даты);

иметь по крайней мере одного учредителя/соучредителя/топ-менеджера/СЕО/CTO/CSO, имеющего гражданство Украины;

иметь уровень технологической готовности (TRL) от 4 до 6−7.

Что получат отобранные стартапы?

Участники, отобранные в программу, получат не только значительный грант от EIC (300 000 — 500 000 евро), но и бесплатный доступ к услугам EIC Business Acceleration Services (индивидуальный коучинг и мероприятия). Они также будут иметь право на участие в программе Fast Track to the EIC Accelerator, которая открывает путь к более крупным грантам и инвестициям от EIC.

Прием заявок открывается 12 августа, а дедлайн регистрации на программу — 26 ноября.

Подача заявок и детали по ссылке.