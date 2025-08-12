«Энергосталь» продали на аукционе — цена выросла в 57 раз

Фонд государственного имущества Украины 12 августа 2025 продал ГП «Украинский научно-технический центр металлургической промышленности «Энергосталь» за 600 млн грн при стартовой цене в 10,5 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

Подробности

«600 млн грн — результат онлайн-аукциона по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия «Украинский научно-технический центр металлургической промышленности «Энергосталь» в Харькове», — говорится в сообщении.

Аукцион проходил в электронной торговой системе Prozorro. Продажи 12 августа. В торгах за лот соревновались 7 участников, что обусловило рост стоимости в 57,3 раза от стартовой цены в 10,47 млн грн.

Покупатель дополнительно должен уплатить НДС в размере 120 млн грн. Общий экономический эффект может составить более 720 млн грн.