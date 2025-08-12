Multi от Минфин
12 августа 2025, 16:12

«Энергосталь» продали на аукционе — цена выросла в 57 раз

Фонд государственного имущества Украины 12 августа 2025 продал ГП «Украинский научно-технический центр металлургической промышленности «Энергосталь» за 600 млн грн при стартовой цене в 10,5 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

Фонд государственного имущества Украины 12 августа 2025 продал ГП «Украинский научно-технический центр металлургической промышленности «Энергосталь» за 600 млн грн при стартовой цене в 10,5 млн грн.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

«600 млн грн — результат онлайн-аукциона по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия «Украинский научно-технический центр металлургической промышленности «Энергосталь» в Харькове», — говорится в сообщении.

Аукцион проходил в электронной торговой системе Prozorro. Продажи 12 августа. В торгах за лот соревновались 7 участников, что обусловило рост стоимости в 57,3 раза от стартовой цены в 10,47 млн грн.

Покупатель дополнительно должен уплатить НДС в размере 120 млн грн. Общий экономический эффект может составить более 720 млн грн.

После полной оплаты лота с учетом НДС новый собственник получит в собственность объект приватизации, включающий 68 ед. недвижимого имущества и инфраструктуры (административные, производственные, складские здания, гаражи — всего 50 тыс. кв.м площадей, сети водоснабжения, электропередач, газопровод), 10 транспортных средств, 379 ед. движимого имущества (оборудование, мебель, инвентарь и т. п.).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+15
tovg2004
tovg2004
12 августа 2025, 17:54
#
Що це за стартова ціна — трохи більше 250 тисяч доларів? Квартира дорожче від цього комплексу.
+
0
huliolopez
huliolopez
12 августа 2025, 19:28
#
«Станом на 31.03.2025 прострочена кредиторська заборгованість становить 87 млн грн»
«Майно зазнало пошкоджень через атаки»
«На балансі підприємства обліковується майно, яке знаходиться на тимчасово окупованій території у м. Донецьк»
«Покупець зобов’язаний забезпечити погашення протягом шести місяців боргів перед бюджетом та заробітної плати 57,284 млн грн»
+
0
tovg2004
tovg2004
12 августа 2025, 18:00
#
Комплекс «включає 68 од. нерухомого майна та інфраструктури (адміністративні, виробничі, складські будівлі, гаражі — загалом 50 тис. кв.м площ, мережі водопостачання, електропередач, газопровід), 10 транспортних засобів, 379 од. рухомого майна (обладнання, меблі, інвентар тощо).»
Доволі дуже дешево його продали.
+
0
Klimo
Klimo
12 августа 2025, 18:06
#
Ж К Енергосталь?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
