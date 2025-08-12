Фонд государственного имущества Украины 12 августа 2025 продал ГП «Украинский научно-технический центр металлургической промышленности «Энергосталь» за 600 млн грн при стартовой цене в 10,5 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.
«Энергосталь» продали на аукционе — цена выросла в 57 раз
«600 млн грн — результат онлайн-аукциона по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия «Украинский научно-технический центр металлургической промышленности «Энергосталь» в Харькове», — говорится в сообщении.
Аукцион проходил в электронной торговой системе Prozorro. Продажи 12 августа. В торгах за лот соревновались 7 участников, что обусловило рост стоимости в 57,3 раза от стартовой цены в 10,47 млн грн.
Покупатель дополнительно должен уплатить НДС в размере 120 млн грн. Общий экономический эффект может составить более 720 млн грн.
После полной оплаты лота с учетом НДС новый собственник получит в собственность объект приватизации, включающий 68 ед. недвижимого имущества и инфраструктуры (административные, производственные, складские здания, гаражи — всего 50 тыс. кв.м площадей, сети водоснабжения, электропередач, газопровод), 10 транспортных средств, 379 ед. движимого имущества (оборудование, мебель, инвентарь
«Майно зазнало пошкоджень через атаки»
«На балансі підприємства обліковується майно, яке знаходиться на тимчасово окупованій території у м. Донецьк»
«Покупець зобов’язаний забезпечити погашення протягом шести місяців боргів перед бюджетом та заробітної плати 57,284 млн грн»
Доволі дуже дешево його продали.