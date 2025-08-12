Multi от Минфин
В Госбанке рассказали о результатах проекта «Поддержка энергетической устойчивости микро и малых предприятий Украины»

В Киеве подвели итоги проекта «Поддержка энергетической устойчивости микро и малых предприятий Украины». Об этом сообщает Sense Bank на своем официальном сайте. Грантовый проект стартовал 10 февраля 2025 года. Инициатива была реализована в рамках программы международного сотрудничества ReACT4UA, которая была совместно профинансирована правительством Германии и Норвежским агентством по сотрудничеству в целях развития (NORAD) при поддержке немецкой федеральной компании Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

В Киеве подвели итоги проекта «Поддержка энергетической устойчивости микро и малых предприятий Украины».

Как отмечается в новостях, государственный Sense Bank, как уполномоченный банк программы, реализовал проекты на общую сумму почти 3,5 миллиона гривен. Предприниматели использовали грантовые средства в основном на закупку импортного и отечественного оборудования для производства электроэнергии из возобновляемых и невозобновляемых источников энергии. Всего было одобрено более 42% заявок, поступивших в Sense Bank.

«Участие в проекте „Поддержка энергетической устойчивости микро и малых предприятий Украины“ является знаковым событием для Sense Bank, так как это наш первый опыт участия в грантовых программах. Могу с уверенностью сказать, что благодаря слаженной работе всех без исключения участников и партнеров, проект оказался успешным и помог бизнесу сделать реальные шаги к энергетической независимости», — отметила Яна Шумунова, директор департамента малого и среднего бизнеса Sense Bank.

«Поддерживая малые и средние предприятия в области энергоэффективности, мы закладываем основу для сильной экономики будущего. Проект энергетической устойчивости показал, что даже в прифронтовых регионах бизнес готов работать над собственной энергетической независимостью. Чтобы сделать эти решения современными и по-настоящему эффективными, Министерство экономики совместно с Офисом зеленого перехода запустили на портале „Сделано в Украине“ „Зеленую платформу“ — цифровой каталог программ зеленого финансирования, который помогает бизнесу и громаде находить ресурсы для внедрения энергосберегающих решений и устойчивой модернизации», — отметил заместитель министра экономики, экологии и сельского хозяйства Андрей Телюпа.

«Каждый грант от наших международных партнеров, направленный на поддержку энергетической устойчивости малого бизнеса, — это не просто сэкономленные киловатты в условиях полномасштабной войны, когда Россия пытается полностью уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру. Это сохраненные рабочие места, стабильная работа и развитие предприятий, а главное — инвестиции в экономическую и финансовую устойчивость страны», — отметил Юрий Драганчук, заместитель министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции.

«Фонд развития предпринимательства уже продемонстрировал, что может быстро и эффективно реагировать на вызовы. Благодаря партнерству с международными донорами украинский бизнес получил десятки миллионов гривен на восстановление, модернизацию и повышение устойчивости бизнеса в крайне сложных условиях», — подытожил Валерий Майборода, первый заместитель председателя правления Фонда развития предпринимательства.

Источник: Минфин
