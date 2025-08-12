«Доступные кредиты 5-7-9%»: с начала года бизнес получил льготные кредиты более чем на 52 миллиарда

За прошедшую неделю в рамках программы «Доступные кредиты 5−7-9%» представители микро-, малого и среднего бизнеса получили от банков 556 льготных кредитов на общую сумму 1,1 млрд грн, в частности, от банков государственного сектора экономики — 442 кредита на 0,8 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

С начала 2025 года предприниматели получили 17 198 кредитов на 52,1 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики — 11 799 кредитов на 24,9 млрд гривен.

За время действия военного положения в Украине выдано 86 833 кредита на 328,5 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 63 661 кредит на 166,6 млрд грн), из которых по состоянию на 11 августа текущего года:

46,73 млрд грн — на инвестиционные цели;

76,43 млрд грн — на финансирование оборотного капитала;

48,18 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

46,19 млрд грн — на переработку сельскохозяйственной продукции;

2,88 млрд грн — на финансирование энергосервиса;

57,28 млрд грн — на антивоенные цели;

39,1 млрд грн — кредитование в зоне высокого военного риска.

Всего с момента старта программы подписано 121 655 кредитных договоров на 418,2 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики — 84 137 договоров на 193,2 млрд гривен.