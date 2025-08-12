Биткоин и Ethereum ETF за неделю привлекли почти $574 миллионов: что нового на крипторынке

Биткоин и Ethereum ETF привлекли почти $574 миллионов в неделю

С 4 по 8 августа 2025 г. наблюдался значительный приток капитала в биржевые фонды (ETF), базирующиеся на биткоине и Ethereum. Общая сумма чистых поступлений составила около $574 млн, при этом ETH-фонды демонстрируют особо сильную динамику.

Биржевые фонды на основе Ethereum продолжают привлекать инвесторов, привлекая за неделю $326,83 млн, по данным SoSoValue. Это уже 13-я неделя подряд, когда сектор ETH-ETF показывает положительную динамику.

Наибольшие притоки средств в этом сегменте зафиксировали:

FETH от Fidelity — $109,05 млн

ETHA от BlackRock — $105,44 млн

ETHW от Bitwise — $32,63 млн

ETHE от Grayscale — $29,86 млн

ETH от Grayscale — $22,74 млн

Сектор спотовых биткоин-ETF также зафиксировал приток инвестиций на сумму $246,75 млн. Однако, динамика была неоднородной: средства распределялись неравномерно, и некоторые фонды подверглись оттоку.

Среди лидеров по притоку капитала в биткоин-ETF были:

IBIT — $188,92 млн

BITB — $62,26 млн

BTC — $30,58 млн

HODL — $25,57 млн

В то же время три фонда — FBTC, BRRR и ARKB — зафиксировали отток капитала:

FBTC — $55,18 млн (наибольший отток)

BRRR — $6,44 млн

ARKB — $5,76 млн

Напомним, что на прошлой неделе спотовые биткоин-ETF суммарно потеряли $643 млн, что делает текущую неделю значительным улучшением для этого сегмента.

Хакеры Embargo похитили более $34 млн криптоактивов с апреля 2024 года

С апреля 2024 года хакерская группировка Embargo, действующая по модели «программа-требитель как услуга» (RaaS), сумела получить около $34,2 млн в криптовалютах. Среди их жертв были крупные американские организации, такие как American Associated Pharmacies, Memorial Hospital and Manor и Weiser Memorial Hospital, при этом некоторые выкупы достигали $1,3 млн.

Аналитики из TRM Labs предполагают, что Embargo может являться ребрендингом или преемником известной хакерской группы BlackCat (ALPHV). Это подозрение основано на нескольких технических совпадениях:

Использование языка программирования Rust.

Похожий дизайн сайта, предназначенного для утечек данных.

Сечения в используемых криптокошельках.

Embargo предоставляет свои инструменты аффилированным хакерам, получая часть от каждого выкупа, но при этом сохраняет контроль над ключевыми аспектами операций, такими как инфраструктура и переговоры с жертвами. В отличие от других громких группировок, Embargo избегает агрессивной публичности, что помогает им дольше оставаться незамеченными для правоохранительных органов.

Основными мишенями Embargo являются компании в сфере здравоохранения, бизнес-услуг и производства, особенно в США, где организации обычно имеют возможность платить более высокие выкупы. Хакеры проникают в сети через незакрытые уязвимости, фишинговые атаки или зараженные вебсайты. После проникновения они выключают системы безопасности и удаляют резервные копии перед шифрованием данных.

Кроме того, Embargo применяет тактику двойной эксторсии: они не только шифруют данные, но и похищают конфиденциальную информацию, угрожая опубликовать или продать ее в даркнете. В некоторых случаях они даже обнародуют имена конкретных лиц, чтобы усилить давление на жертву.

По данным TRM Labs, полученные выкупы проходят через сложную сеть транзакций, включая посреднические кошельки, рискованные биржи и даже находящиеся под санкциями платформы, такие как Cryptex.net. Приблизительно $18,8 млн сейчас «заморожены» на неизвестных адресах, что, вероятно, является попыткой усложнить отслеживание.

Эксперты предполагают, что Embargo может использовать искусственный интеллект и машинное обучение для масштабирования атак. Это может включать в себя создание реалистичных фишинговых сообщений, автоматическую модификацию вредоносного программного обеспечения и ускорение операций. В то же время эти же технологии активно используются и компаниями для защиты от кибератак, от выявления нетипичной активности до автоматической блокировки подозрительных процессов.

Хотя основной мотивацией Embargo является финансовая выгода, анализ показал, что в некоторых инцидентах появлялись политические месседжи, что может свидетельствовать о возможных связях с государственными структурами.

В TRM Labs подчеркивают, что глубокое понимание тактик Embargo критически важно для повышения готовности организаций к реагированию на современные угрозы. Группировка Embargo демонстрирует, что операции с использованием программ-требователей становятся все более технически сложными, гибкими и способными быстро эволюционировать во избежание обнаружения.

Квон может признать вину по делу о мошенничестве на $40 миллиардов — Bloomberg

Соучредитель Terraform Labs Квон, который является фигурантом громкого уголовного дела в США о мошенничестве на сумму $40 млрд, может изменить свою позицию и признать вину. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на информацию из судебных кругов.

Окружной судья США Пол Энгельмайер назначил слушание на 12 августа 2025 года, требуя от обвиняемого, 33-летнего Квона, быть готовым четко объяснить суть совершенного нарушения. Ранее Квон не признавал себя виновным, одновременно участвуя в длительных судебных баталиях по поводу места его суда — в США или Южной Корее.

До Квон долго скрывался от правосудия после краха Terraform Labs, пока в марте 2023 года его не задержали в аэропорту Подгорицы, Черногория, с поддельными паспортами при попытке вылететь в Дубай.

Terraform Labs и ее основателя обвиняют во введении инвесторов в заблуждение по поводу стабильности стейблкоина UST, а также в ложных утверждениях об использовании блокчейна компании платежным приложением Chai.

Крах стейблкоина TerraUSD весной 2022 года спровоцировал масштабные потрясения на крипторынку, став одним из факторов дальнейшего банкротства таких крупных игроков как FTX и ряда других компаний.

В 2024 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) уже выиграла гражданский иск против Квона и Terraform. Присяжные признали доказанным факт введения инвесторов в заблуждение. В рамках урегулирования спора Квон и его компания согласились суммарно выплатить $4,47 млрд.

После этого судебного решения Terraform Labs объявила о прекращении своей деятельности, направив оставшиеся активы на погашение долгов перед кредиторами.

В США Квону также предъявлены уголовные обвинения в мошенничестве и заговоре с целью его совершения. Параллельное расследование ведется и в Южной Корее, где ему также предъявлены обвинения.

Окончательное решение Квону о признании вины будет озвучено на слушании в Окружном суде Южного округа Нью-Йорка. Если он согласится на сделку, это может существенно ускорить завершение уголовного процесса.

Кошелек раннего инвестора Ethereum продал ETH почти на $10 миллионов

11 августа кошелек времен ICO Ethereum совершил значительную транзакцию, продав 2300 ETH на сумму около $9,9 млн. Об этом сообщили аналитики Lookonchain.

По данным ончейн-анализа, адрес «0×845…a210c» перевел эти 2300 ETH на криптобиржу Kraken. После этой операции на кошельке осталось 1623 ETH.

Этот пользователь является одним из ранних инвесторов Ethereum: во время ICO он приобрел 20 000 ETH всего за $6200. На сегодняшний день эта сумма оценивается примерно в $86 млн, что демонстрирует колоссальный рост стоимости.

Следует отметить, что это не первая операция по этому кошельку. Ранее из него уже выводили значительные объемы монет.

250 ETH в декабре 2024 года

1000 ETH в феврале 2024 года

3000 ETH в конце ноября 2023 года

ICO Ethereum проходило с 22 июля по 2 сентября 2014 года. Тогда было собрано около $18,3 млн от продаж более 60 млн токенов по средней цене $0,31 за ETH. Привлеченные 31531 BTC были направлены на разработку сети Ethereum, которую запустили в июле 2015 года. Начальная эмиссия составила 72 млн. ETH, 83% из которых получили инвесторы ICO.