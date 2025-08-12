Курс валют: евро дешевеет в банках и обменниках

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 1 копейку в покупке и 3 копейки в продаже. Евро потерял 5 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,70 грн. Евро покупают за 47,90 грн, а продают за 48,65 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,37−41,45, евро — 48,20−48,40 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,36−41,39 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,02−48,04 грн/евро.

Подключайтесь к multi Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту