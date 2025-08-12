Multi от Минфин
12 августа 2025, 9:52

В «Резерв+» заработал сервис уплаты штрафа за неявку по повестке: как работает

11 августа у «Резерв+» появилась возможность заплатить штраф за неприбытие по повестке. После оплаты штрафа отметка о нарушении и красная лента в приложении исчезнут. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.

11 августа у «Резерв+» появилась возможность заплатить штраф за неприбытие по повестке.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как пояснили в ведомстве, если человеку вручили повестку должным образом — лично или по почте — он может считаться должным образом предупрежденным руководителем ТЦК и СП о последствиях неявки, предусмотренных статьями 210, 210−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также статьями 336, 3.

Систематическое игнорирование повесток станет основанием для привлечения к уголовной ответственности и других правовых ограничений.

Как оплатить штраф

Уплата штрафа за неприбытие по повестке работает так же, как за несвоевременное уточнение данных. Для этого нужно:

  1. Скачать «Резерв+»;
  2. Перейти к разделу «Штрафы онлайн» и подать заявление о признании нарушения;
  3. В течение трех дней ТЦК должна рассмотреть заявление и отправить постановление. После этого появляется возможность уплатить штраф в размере 8500 грн — 50% от полной суммы. На оплату есть 20 дней.

Если не оплатить этот срок, придется внести полную сумму — 17 000 грн. В случае неуплаты в течение следующих 20 дней штраф удваивается и составит 34 000 грн.

После уплаты отметка о наличии штрафа и так называемая «красная лента» исчезнет. Обычно весь процесс длится около четырех дней. Чтобы увидеть актуальный статус, нужно обновить военный документ в «Резерв+».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 4

+
+30
Lololoq
Lololoq
12 августа 2025, 10:29
#
Вот такие теперь можно создавать законы на основании этого закона: в течении 15 дней все граждане обязаны внести в Дию количество кустов и деревьев на вашем огороде, а именно: томаты, огурцы, виноград, вишня, яблоня и т. д. Если в течении 15 дней это не будет сделано, то штраф в 8500 гривен можно будет оплатить в Дии. А дальше будет так:«Якщо не сплатити впродовж цього терміну, доведеться внести повну суму — 17 000 грн. У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме 34 000 грн»
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
12 августа 2025, 10:47
#
Ну так ДЕМОКРАТІЯ, ми ж за це й боремось. Не те, що в рф, де женуть палками на війну:)
+
0
yarg
yarg
12 августа 2025, 11:32
#
Іронія зрозуміла , але тупа.
США в 1968 боролись за демократію у Вьєтнамі. Їм нвхто не загрожував , як нам.
Тікаючи від мобілізації в Канаду — в горах загинули кілька сотень американців.
Для вас таємниця що росія в десятки разів багатша за нас і може наймати солдатів ? чи таємниця що там під 600 000 зеків було. А залишилося меньше половини…
То що ви роками робите на економічному сайті ?
+
0
yarg
yarg
12 августа 2025, 10:48
#
@на основании этого закона@ - якого закону ?
дія (як і резерв) не мають ніякого відношення до встановлення штрафів. Це сервіси ,через які можна платити штрафи простіше. Але можете платити і в сберкасі. Як Вам подобається.
Штрафи встановлюються іншим законодавством — всякими «кодексами про адміністративні правопорушення» і т.п.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает sasok33 и 13 незарегистрированных посетителей.
