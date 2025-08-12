11 августа у «Резерв+» появилась возможность заплатить штраф за неприбытие по повестке. После оплаты штрафа отметка о нарушении и красная лента в приложении исчезнут. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.
В «Резерв+» заработал сервис уплаты штрафа за неявку по повестке: как работает
Как пояснили в ведомстве, если человеку вручили повестку должным образом — лично или по почте — он может считаться должным образом предупрежденным руководителем ТЦК и СП о последствиях неявки, предусмотренных статьями 210, 210−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также статьями 336, 3.
Систематическое игнорирование повесток станет основанием для привлечения к уголовной ответственности и других правовых ограничений.
Как оплатить штраф
Уплата штрафа за неприбытие по повестке работает так же, как за несвоевременное уточнение данных. Для этого нужно:
- Скачать «Резерв+»;
- Перейти к разделу «Штрафы онлайн» и подать заявление о признании нарушения;
- В течение трех дней ТЦК должна рассмотреть заявление и отправить постановление. После этого появляется возможность уплатить штраф в размере 8500 грн — 50% от полной суммы. На оплату есть 20 дней.
Если не оплатить этот срок, придется внести полную сумму — 17 000 грн. В случае неуплаты в течение следующих 20 дней штраф удваивается и составит 34 000 грн.
После уплаты отметка о наличии штрафа и так называемая «красная лента» исчезнет. Обычно весь процесс длится около четырех дней. Чтобы увидеть актуальный статус, нужно обновить военный документ в «Резерв+».
Комментарии - 4
США в 1968 боролись за демократію у Вьєтнамі. Їм нвхто не загрожував , як нам.
Тікаючи від мобілізації в Канаду — в горах загинули кілька сотень американців.
Для вас таємниця що росія в десятки разів багатша за нас і може наймати солдатів ? чи таємниця що там під 600 000 зеків було. А залишилося меньше половини…
То що ви роками робите на економічному сайті ?
дія (як і резерв) не мають ніякого відношення до встановлення штрафів. Це сервіси ,через які можна платити штрафи простіше. Але можете платити і в сберкасі. Як Вам подобається.
Штрафи встановлюються іншим законодавством — всякими «кодексами про адміністративні правопорушення» і т.п.