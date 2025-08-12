В «Резерв+» заработал сервис уплаты штрафа за неявку по повестке: как работает

11 августа у «Резерв+» появилась возможность заплатить штраф за неприбытие по повестке. После оплаты штрафа отметка о нарушении и красная лента в приложении исчезнут. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как пояснили в ведомстве, если человеку вручили повестку должным образом — лично или по почте — он может считаться должным образом предупрежденным руководителем ТЦК и СП о последствиях неявки, предусмотренных статьями 210, 210−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а также статьями 336, 3.

Систематическое игнорирование повесток станет основанием для привлечения к уголовной ответственности и других правовых ограничений.

Как оплатить штраф

Уплата штрафа за неприбытие по повестке работает так же, как за несвоевременное уточнение данных. Для этого нужно:

Скачать «Резерв+»; Перейти к разделу «Штрафы онлайн» и подать заявление о признании нарушения; В течение трех дней ТЦК должна рассмотреть заявление и отправить постановление. После этого появляется возможность уплатить штраф в размере 8500 грн — 50% от полной суммы. На оплату есть 20 дней.

Если не оплатить этот срок, придется внести полную сумму — 17 000 грн. В случае неуплаты в течение следующих 20 дней штраф удваивается и составит 34 000 грн.

После уплаты отметка о наличии штрафа и так называемая «красная лента» исчезнет. Обычно весь процесс длится около четырех дней. Чтобы увидеть актуальный статус, нужно обновить военный документ в «Резерв+».