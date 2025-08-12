За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 980 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1065220 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 11 августа: 980 российских оккупантов, 5 танков и 107 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1065220 (+980) человек
- танков — 11098 (+5) ед
- боевых бронированных машин — 23119 (+5) ед
- артиллерийских систем — 31406 (+26) ед
- РСЗО — 1464 (+2) ед
- средства ПВО — 1205 (+1) ед
- самолетов — 421 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 50753 (+107)
- крылатые ракеты — 3556 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 58219 (+106)
- специальная техника — 3937 (+1)
