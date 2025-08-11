Нацбанк Украины в своем последнем инфляционном отчете пересмотрел прогнозы по миграции: вместо ожидаемых 500 тыс. украинцев, которые должны вернуться к 2027 году, теперь прогнозируется лишь 100 тыс. Одновременно регулятор предполагает новую волну эмиграции — до 400 тыс. человек на протяжении 2026−2027 годов. В то же время, в аналитическом центре международной компании по трудоустройству Gremi Personal утверждают: не нужно воспринимать прогнозы НБУ по миграции граждан буквально и бить тревогу.
НБУ снизил ожидания возвращения украинцев в пять раз — Gremi Personal
Отток украинцев
Так, отток украинцев из страны продолжается и, в первую очередь, по причинам безопасности — война с россией. Однако с начала полномасштабного вторжения в Украину уже достигнуто определенное плато.
Если верить данным того же НБУ, в первом полугодии 2025 года количество украинских мигрантов выросло всего на 60 тыс. человек, в то время как за аналогичный период 2024 года эта цифра увеличилась на 200 тыс. человек.
По данным ООН, на 1 июля 2025 года за пределами Украины находилось 5,6 млн граждан. В то же время, по оценкам Международной организации по миграции, по состоянию на 1 апреля этого года на родину вернулись 4,14 млн украинцев из выехавших с началом полномасштабной войны.
Что касается прогнозов, то дальнейшая динамика миграции населения будет зависеть прежде всего от развития ситуации в Украине: сценариев завершения войны, экономического развития, размеров привлеченных инвестиций
И это подтверждают прогнозы самого НБУ. Так, согласно оптимистическому прогнозу регулятора, улучшение ситуации безопасности в Украине будет способствовать более быстрому возвращению мигрантов и составит не 0,1 млн, а уже 0,7 млн человек в 2026—2027 годах.
«Хотя демографическая ситуация в Украине и вызывает беспокойство, потенциал к возвращению украинцев остается значительным, особенно в долгосрочной перспективе», — убежден Олег Руденко, аналитик аналитического центра Gremi Personal.
Одним из главных аргументов, которые будут к этому побуждать, аналитик считает настроения, царящие среди украинцев за рубежом. Весной 2025 года аналитический центр провел опрос среди временно находящихся в Польше украинских граждан.
Его результаты показали, что 70% опрошенных потенциально намерены вернуться в Украину. В частности, из них 17,9% планируют возвращение в Украину, как только это станет безопасно. Еще 45,3% затрудняются, но не исключают возвращения в среднесрочной перспективе.
«Решение о возврате зависит, прежде всего, от безопасности, а не только от уровня зарплат. Люди хотят жить дома — в знакомой среде, в собственном жилье, среди родных. И этот фактор недооценивается в макроэкономических расчетах», — отмечает Руденко.
Что касается кадрового кризиса, который действительно усугубляется миграцией и о котором отчитывается НБУ, то аналитики Gremi Personal также отмечают, что важно смотреть не только на текущую ситуацию, но и на глобальные макроэкономические процессы, которые могут сыграть в пользу Украины.
Мировой рынок труда охлаждается. Международная организация труда снизила прогноз создания рабочих мест в 2025 году на 12% — с 60 млн до 53 млн. А реальный прирост скорректированных зарплат в G7 снизился с 2,8% в 2023 году до 1,3% в первом квартале 2025 года.
«Замедление экономик ЕС, США и Азии (в том числе из-за политических решений, таких как заявление Дональда Трампа) ведет к уменьшению спроса на рабочую силу. На развитые рынки будет „давить“ трудовая миграция так называемого глобального юга. Предложение труда будет расти. К тому же ЕС может пересмотреть условия пребывания украинцев (снижение льгот
Другими словами, послевоенная стабилизация откроет новые возможности для возвращения украинцев домой.
«Когда появятся инвестиционные проекты, когда бизнес снова начнет масштабироваться, потребность в кадрах будет расти. Украинцы за границей внимательно следят за этим и готовы возвращаться, когда увидят перспективу», — уверен аналитик.
