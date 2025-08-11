Multi от Минфин
українська
11 августа 2025, 13:41

НБУ снизил ожидания возвращения украинцев в пять раз — Gremi Personal

Нацбанк Украины в своем последнем инфляционном отчете пересмотрел прогнозы по миграции: вместо ожидаемых 500 тыс. украинцев, которые должны вернуться к 2027 году, теперь прогнозируется лишь 100 тыс. Одновременно регулятор предполагает новую волну эмиграции — до 400 тыс. человек на протяжении 2026−2027 годов. В то же время, в аналитическом центре международной компании по трудоустройству Gremi Personal утверждают: не нужно воспринимать прогнозы НБУ по миграции граждан буквально и бить тревогу.

Нацбанк Украины в своем последнем инфляционном отчете пересмотрел прогнозы по миграции: вместо ожидаемых 500 тыс. украинцев, которые должны вернуться к 2027 году, теперь прогнозируется лишь 100 тыс.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отток украинцев

Так, отток украинцев из страны продолжается и, в первую очередь, по причинам безопасности — война с россией. Однако с начала полномасштабного вторжения в Украину уже достигнуто определенное плато.

Если верить данным того же НБУ, в первом полугодии 2025 года количество украинских мигрантов выросло всего на 60 тыс. человек, в то время как за аналогичный период 2024 года эта цифра увеличилась на 200 тыс. человек.

По данным ООН, на 1 июля 2025 года за пределами Украины находилось 5,6 млн граждан. В то же время, по оценкам Международной организации по миграции, по состоянию на 1 апреля этого года на родину вернулись 4,14 млн украинцев из выехавших с началом полномасштабной войны.

Что касается прогнозов, то дальнейшая динамика миграции населения будет зависеть прежде всего от развития ситуации в Украине: сценариев завершения войны, экономического развития, размеров привлеченных инвестиций и т. д.

И это подтверждают прогнозы самого НБУ. Так, согласно оптимистическому прогнозу регулятора, улучшение ситуации безопасности в Украине будет способствовать более быстрому возвращению мигрантов и составит не 0,1 млн, а уже 0,7 млн человек в 2026—2027 годах.

«Хотя демографическая ситуация в Украине и вызывает беспокойство, потенциал к возвращению украинцев остается значительным, особенно в долгосрочной перспективе», — убежден Олег Руденко, аналитик аналитического центра Gremi Personal.

Одним из главных аргументов, которые будут к этому побуждать, аналитик считает настроения, царящие среди украинцев за рубежом. Весной 2025 года аналитический центр провел опрос среди временно находящихся в Польше украинских граждан.

Его результаты показали, что 70% опрошенных потенциально намерены вернуться в Украину. В частности, из них 17,9% планируют возвращение в Украину, как только это станет безопасно. Еще 45,3% затрудняются, но не исключают возвращения в среднесрочной перспективе.

«Решение о возврате зависит, прежде всего, от безопасности, а не только от уровня зарплат. Люди хотят жить дома — в знакомой среде, в собственном жилье, среди родных. И этот фактор недооценивается в макроэкономических расчетах», — отмечает Руденко.

Что касается кадрового кризиса, который действительно усугубляется миграцией и о котором отчитывается НБУ, то аналитики Gremi Personal также отмечают, что важно смотреть не только на текущую ситуацию, но и на глобальные макроэкономические процессы, которые могут сыграть в пользу Украины.

Мировой рынок труда охлаждается. Международная организация труда снизила прогноз создания рабочих мест в 2025 году на 12% — с 60 млн до 53 млн. А реальный прирост скорректированных зарплат в G7 снизился с 2,8% в 2023 году до 1,3% в первом квартале 2025 года.

«Замедление экономик ЕС, США и Азии (в том числе из-за политических решений, таких как заявление Дональда Трампа) ведет к уменьшению спроса на рабочую силу. На развитые рынки будет „давить“ трудовая миграция так называемого глобального юга. Предложение труда будет расти. К тому же ЕС может пересмотреть условия пребывания украинцев (снижение льгот и т. п.). На этом фоне Украина, при условии завершения войны, получит преимущество для возвращения граждан: здесь есть дефицит кадров, растущие зарплаты, комфортная среда (включая наличие жилья) для выехавших», — объясняет аналитик Gremi Personal.

Другими словами, послевоенная стабилизация откроет новые возможности для возвращения украинцев домой.

«Когда появятся инвестиционные проекты, когда бизнес снова начнет масштабироваться, потребность в кадрах будет расти. Украинцы за границей внимательно следят за этим и готовы возвращаться, когда увидят перспективу», — уверен аналитик.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
