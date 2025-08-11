Как платить налоги с инвестиций: до воркшопа от Академии Минфин осталось 3 дня

Уже 14 августа состоится воркшоп «Налоги в инвестициях 2025 года: как инвестировать и не потерять налогах». Успейте зарегистрироваться , чтобы узнать актуальную информацию о налоговых ставках на доход от инвестиций в популярные активы и получить ответы на свои вопросы.

Доход от инвестиций в недвижимость, ценные бумаги, депозиты — это всегда налоговые обязательства. Если вы только начинаете инвестировать, следует сразу разобраться в этих вопросах. Как исчислять сумму налога; как декларировать доход; можно ли законно оптимизировать нагрузку? Обо всем этом поговорим с экспертом на практическом воркшопе от Академии Минфин.

Воркшоп будет полезен всем, кто инвестирует в Украине или за границей, и хочет получить актуальную информацию о налогообложении дохода.

КОГДА: 14 августа

ФОРМАТ: онлайн, 2 часа + 15−20 мин. Q&A

📌 КУПИТЬ БИЛЕТ

О спикере

На все вопросы по теме ответит АЛЕКСАНДРА НИКИТИНА — адвокат, партнер международной юридической фирмы ECOVIS Bondar & Bondar, автор подкаста BEPS.space.

Спикер имеет 24 года опыта в юридической сфере, специализируется на корпоративном праве, международном налогообложении и цифровой экономике. Помогает предпринимателям и частным инвесторам эффективно структурировать активы и оптимизировать налоговую нагрузку.

Как принять участие?

Для участия приобретите билет на сайте. Цена: 1500 грн.

📌 Количество участников ограничено — успейте присоединиться.

Какие темы охватит воркшоп

Вы узнаете о ключевых изменениях в налоговых правилах для инвесторов в 2025 году и важных новациях, которые вступят в силу в 2026-м.

Среди других тем, которые рассмотрит эксперт:

Полная картина о доходах и их налогообложении.

Обзор аспектов налогообложения по типам доходов.

Особенности налогообложения наследства, дарения и раздела имущества супругов.

Оптимизация налогов без схем и переплат.

Пошаговая инструкция подачи декларации без лишних хлопот.

Оптимальные стратегии для долгосрочного инвестора.

После основной части воркшопа у вас будет время задать вопрос спикерке, обсудить спорные моменты и кейсы.