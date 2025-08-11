Уже 14 августа состоится воркшоп «Налоги в инвестициях 2025 года: как инвестировать и не потерять налогах». Успейте зарегистрироваться, чтобы узнать актуальную информацию о налоговых ставках на доход от инвестиций в популярные активы и получить ответы на свои вопросы.
Как платить налоги с инвестиций: до воркшопа от Академии Минфин осталось 3 дня
Доход от инвестиций в недвижимость, ценные бумаги, депозиты — это всегда налоговые обязательства. Если вы только начинаете инвестировать, следует сразу разобраться в этих вопросах. Как исчислять сумму налога; как декларировать доход; можно ли законно оптимизировать нагрузку? Обо всем этом поговорим с экспертом на практическом воркшопе от Академии Минфин.
Воркшоп будет полезен всем, кто инвестирует в Украине или за границей, и хочет получить актуальную информацию о налогообложении дохода.
КОГДА: 14 августа
ФОРМАТ: онлайн, 2 часа + 15−20 мин. Q&A
О спикере
На все вопросы по теме ответит АЛЕКСАНДРА НИКИТИНА — адвокат, партнер международной юридической фирмы ECOVIS Bondar & Bondar, автор подкаста BEPS.space.
Спикер имеет 24 года опыта в юридической сфере, специализируется на корпоративном праве, международном налогообложении и цифровой экономике. Помогает предпринимателям и частным инвесторам эффективно структурировать активы и оптимизировать налоговую нагрузку.
Как принять участие?
Для участия приобретите билет на сайте. Цена: 1500 грн.
📌 Количество участников ограничено — успейте присоединиться.
Какие темы охватит воркшоп
Вы узнаете о ключевых изменениях в налоговых правилах для инвесторов в 2025 году и важных новациях, которые вступят в силу в 2026-м.
Среди других тем, которые рассмотрит эксперт:
-
Полная картина о доходах и их налогообложении.
-
Обзор аспектов налогообложения по типам доходов.
-
Особенности налогообложения наследства, дарения и раздела имущества супругов.
-
Оптимизация налогов без схем и переплат.
-
Пошаговая инструкция подачи декларации без лишних хлопот.
-
Оптимальные стратегии для долгосрочного инвестора.
После основной части воркшопа у вас будет время задать вопрос спикерке, обсудить спорные моменты и кейсы.
Комментарии