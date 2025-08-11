Rozetka оценила ущерб из-за войны более чем 100 млн грн

Из-за полномасштабной войны убытки онлайн-ритейлера Rozetka превысили 100 млн грн. Компания претерпела 22 прямых попадания, магазины сети пострадали по меньшей мере в 14 городах. В то же время компания продолжает открывать новые офлайн-точки. За время войны ее сеть выросла вдвое, до 549 магазинов. Об этом пишет Forbes.ua.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

С 2022 года Rozetka претерпела 22 прямых попадания, по словам соучредителя ритейлера Владислава Чечоткина.

За 3,5 года магазины сети пострадали по меньшей мере в 14 городах, в частности, в Луцке, Черновцах, Одессе, Херсоне, Запорожье, Днепре, Кривом Рогу, Кременчуге, Краматорске, Изюме, Чугуеве, Харькове, Киеве и Покровске. «Среди работников не было жертв», — сообщают в пресс-службе Rozetka.

Наибольшие потери компания понесла в Харькове — там разрушены семь магазинов. Один из магазинов в Чугуеве пострадал трижды. В Кременчуге — сгорел вместе с ТЦ «Амстор».

В Киеве повреждены три собственных магазина, один из которых пережил пять попаданий, а также три франчайзинговых — один пришлось релокировать из-за полного разрушения. Два магазина — в Кременчуге и Киеве — были разрушены настолько, что восстановлению не подлежат. Еще один — в Покровске — компания закрыла.

«Динамика ударов показывает, что в первые годы полномасштабного вторжения больше всего попаданий и разрушений приходилось на территории, оккупированные и деоккупированные — юг, юго-восток и Киевская область», — рассказывают в пресс-службе. В 2024-м повреждения получили также офис и склад компании.

Вопросы финансовых потерь в компании не комментируют, однако речь идет о более 100 млн грн убытков, связанных с разрушениями инфраструктуры и потерей товара, указано в пресс-релизе. Кроме потери товара характерны повреждения после атак — трещины на фасадах, выбиты окна, разрушены стеклопакеты, повреждены лайтбоксы и вывески, испорчен интерьер магазинов.

Rozetka оперативно возобновляет работу после ударов. В компании действует внутренний протокол, позволяющий открывать магазины через несколько часов после разрешения полиции.

«Компания научилась быстро реагировать и возобновлять работу — в большинстве случаев это происходит в течение суток», — сообщают в пресс-службе.