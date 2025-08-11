Курс валют: доллар и евро подешевели в банках

В понедельник, 11 августа, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и не изменился в продаже. Евро в покупке подешевел на 7 копеек, а в продаже подорожал на 5 копеек.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро прибавило 3 копейки в покупке и 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,70 грн. Евро покупают за 47,95 грн, а продают за 48,70 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,42−41,50, евро — 48,35−48,55 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,41−41,44 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,30−48,33 грн/евро.

