За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1000 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1064240 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 10 августа: 1000 российских оккупантов, 4 танка и 191 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1064240 (+1000) человек
- танков — 11093 (+4) ед
- боевых бронированных машин — 23114 (+7) ед
- артиллерийских систем — 31380 (+37) ед
- РСЗО — 1462 (+2) ед
- средства ПВО — 1204 (+0) ед
- самолетов — 421 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 50646 (+191)
- крылатые ракеты — 3556 (+0)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 58113 (+131)
- специальная техника — 3936 (+0)
Источник: Минфин
