PlayCity оштрафовала IT-портал dev.ua на 4,8 млн грн

Государственное агентство по контролю игорного и лотерейного бизнеса PlayCity 8 августа приняло решение оштрафовать ООО «Дев Украина» (dev.ua) за нарушение требований законодательства о рекламе, сообщает dev.ua. Сумма штрафа — 4,8 млн грн.

Что известно

PlayCity считает, что нарушения были допущены в опубликованном на dev.ua анонсе события — бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа, пишет dev.ua. В анонсе был упомянут бренд онлайн-казино и ставок, который стал официальным спонсором события, но без ссылок на сайт, призывов к игре, информации о ставках или каких-либо других проявлениях рекламы, пишет издание.

«Мы не считаем, что упоминание бренда в информационном анонсе является нарушением закона «О рекламе», — заявляет СЕО dev.ua Станистав Юрасов.

Анонс не был размещен на dev.ua на коммерческих началах, пишет издание. Редакция не получила вознаграждение за это размещение.

PlayCity в резолюции акта о фиксации нарушения установила, что онлайн-казино не является заказчиком рекламы на dev.ua (т.е. санкции к этой компании не будут применяться), а dev.ua является распространителем рекламы (поэтому и является нарушителем).

«Если у рекламы нет заказчика, это не может быть рекламой априори. Ибо заказчик и денежное вознаграждение — это де-факто основные признаки рекламы», — пишет Юрасов.

ООО «Дев Украина» будет оспаривать решение PlayCity в судебном порядке. Срок обжалования решения ведомства — три месяца.