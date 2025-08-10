Ethereum закрепился на уровне более $4 000, биткоин торгуется выше $118 000

В субботу, 9 августа, курс Ethereum преодолел отметку в $4 000, впервые за восемь месяцев. Причем актив закрепился на этом уровне и сейчас, 10 августа, его цена составляет $4 218. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В сутки актив вырос всего на 0,56%, однако недельный рост составляет 22%.

Также стоит отметить рост стоимости Ethereum по отношению к биткоину. По данным TradingView, за месяц этот показатель вырос на 40%.

Эксперты считают, что за этим трендом стоят два главных фактора: увеличение интереса со стороны крупных институциональных игроков и коррекция стоимости актива, который теперь менее недооценен в отношении биткоина.

К моменту написания новости цена биткоина составляет около $118 370. За сутки актив вырос на 0,79%, за неделю — на 4,18%.