Кабмин предлагает увеличить сроки оплаты штрафов за нарушение ПДД, зафиксированные камерами

Кабинет Министров Украины предлагает изменить правила оплаты штрафов за нарушение ПДД, зафиксированные камерами автоматической фиксации. Согласно законопроекту № 13614 , зарегистрированному в парламенте, предлагается увеличить срок добровольной уплаты штрафа с 10 до 15 дней.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В настоящее время водители имеют только 10 дней на уплату таких штрафов, что является коротким сроком по сравнению с 15 днями, предусмотренными для других административных правонарушений. Это часто приводит к просрочке оплаты, после чего сумма штрафа удваивается.

«У правонарушителя крайне короткий срок для уплаты штрафа. В связи с этим не единичны случаи незначительной просрочки такой уплаты, что… влечет взыскание уже двойного размера штрафа. В результате увеличивается количество обжалуемых постановлений», — говорится в пояснительной записке к документу.

Помимо увеличения срока добровольной уплаты, также предлагается продлить срок принудительного исполнения постановления с 30 дней до 3 месяцев. Это будет соответствовать общему сроку, определенному законом «Об исполнительном производстве».

Эти изменения преследуют цель упростить процесс оплаты для водителей, уменьшить количество просрочок и двойных штрафов, а также снизить нагрузку на судебную систему из-за обжалования постановлений.

🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения

⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время

🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями