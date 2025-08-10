За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 950 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1 063 240 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 9 августа: 950 российских оккупантов, 1 танк и 140 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1063240 (+950) человек
- танков — 11089 (+1) ед
- боевых бронированных машин — 23107 (+4) ед
- артиллерийских систем — 31343 (+70) ед
- РСЗО — 1460 (+4) ед
- средства ПВО — 1204 (+0) ед
- самолетов — 421 (+0) ед
- вертолетов — 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 50455 (+140)
- крылатые ракеты — 3556 (+1)
- корабли/катера — 28 (+0)
- подводные лодки — 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 57982 (+126)
- специальная техника — 3936 (+0)
Источник: Минфин
