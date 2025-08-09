НБУ за неделю продал на межбанке более $840 миллионов

Национальный банк в течение недели, с 4 по 8 августа, на межбанковском валютном рынке купил $0,05 млн и продал $842,60 млн. Чистая продажа валюты составила $842,55 млн против $639,10 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные НБУ.