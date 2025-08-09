Национальный банк в течение недели, с 4 по 8 августа, на межбанковском валютном рынке купил $0,05 млн и продал $842,60 млн. Чистая продажа валюты составила $842,55 млн против $639,10 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
НБУ за неделю продал на межбанке более $840 миллионов
Таким образом, Нацбанк увеличил продажи валюты по сравнению с прошлой неделей на $203,45 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $37,76 млн;
- продал $21 617,38 млн;
- чистая продажа валюты — $21 579,62 млн.
