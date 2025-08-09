За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 940 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1 062 290 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 8 августа: 940 российских оккупантов, 5 танков и 147 БПЛА
Потери врага
личного состава — около 1062290 (+940) человек
танков — 11088 (+5) ед
боевых бронированных машин — 23103 (+1) ед
артиллерийских систем — 31273 (+41) ед
РСЗО — 1456 (+0) ед
средства ПВО — 1204 (+1) ед
самолетов — 421 (+0) ед
вертолетов — 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 50315 (+147)
крылатые ракеты — 3555 (+0)
корабли/катера — 28 (+0)
подводные лодки — 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 57856 (+125)
специальная техника — 3936 (+0)
Источник: Минфин
