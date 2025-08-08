Крипта обновляет максимумы: BTC и ETH на рекордах, DeFi оживает, а токенизированные активы взлетают

В июле 2025 г. общая капитализация рынка криптовалют выросла на 13,3%. Этому способствовали новые исторические максимумы BTC и ETH, рекордные поступления в спотовые ETF, рост институционального спроса, а также усиление регуляторной определенности в США после принятия закона GENIUS Act. Об этом говорится в ежемесячном обзоре крипторынки за июль 2025 года от Binance Research.

Bitcoin продолжил рост и достиг нового исторического максимума — $123 000, а его рыночная доля снизилась до 60,6%. Одновременно Ethereum вырос более чем на 50% и укрепил свою долю до 11,8% на фоне беспрецедентного корпоративного спроса, роста трежер-холдингов и притока средств в ETH-ETF в течение 19 дней подряд.

Топ-10 криптовалют по результатам июля

ETH (+51%) — лидер месяца благодаря спотовым ETF, росту трежер-спроса и положительному регуляторному фону. ETH также усилил позиции в качестве основного актива для стейкинга в корпоративных структурах.

SUI (+34,6%) — рост TVL до $2,2 млрд и анонс создания корпоративного трежери.

ADA (+33,8%) — рост на фоне подготовки к обновлению Starstream, который должен внедрить генерацию ZK-доказательств в браузерах.

DOGE (+30%) — повышенный спрос на фоне роста риска аппетита среди трейдеров и новостей об использовании DOGE в корпоративных структурах.

BNB (+22,1%) — новый исторический максимум $858 благодаря росту институционального интереса и развитию экосистемы.

TRX (+18,8%) — рост лидерства в сегменте USDT и положительный эффект от принятия GENIUS Act.

SOL (+16,4%) — приток более $100 млн в новый ETF, хотя в конце месяца рынок охладел из-за отсрочки решения SEC по Grayscale Solana Trust.

BTC (+8,9%) — устойчивый рост к новому рекорду благодаря спросу со стороны ETF и корпоративных трежер.

HYPE (+7,8%) — продолжение роста после июньского пика на фоне листингов и включение в список Grayscale.

XRP (колебания) — рост в начале месяца и падение в конце из-за большого объема продаж со стороны китов.

Ключевые события июля

Принятие закона GENIUS Act в США создало первые федеральные регуляторные рамки для полностью обеспеченных стабильных монет, что подтолкнуло новую волну институционального внедрения.

Корпоративные холдинги ETH выросли на 127,7% до 2,7 млн. ETH, или 46,5% от объема активов ETH-ETF.

Компании Bitmine (625 тыс. ETH) и Sharplink (438 тыс. ETH) теперь имеют больше ETH, чем Ethereum Foundation.

ETH/BTC достиг шестимесячного максимума — 0,032.

DeFi и CeFi: рост TVL и стабильной активности

Общий TVL у DeFi вырос на 23,63% MoM — на фоне активизации рынка, усиления позитивного новостного фона и роста институционального доверия. Доля Ethereum выросла, в то время как BNB Chain, Solana и Arbitrum потеряли долю. Tron, напротив, возобновил позиции после падения в июне.

Рынок стабильных монет вырос на 5,1%. USDT продолжает опережать USDC по рыночной капитализации.

NFT: активизация спроса и рост ключевых коллекций

В июле объем продаж NFT вырос на 49,9%, что свидетельствует о фазе обновления. Импульсом к росту стала масштабная транзакция, в рамках которой один инвестор приобрел сразу 45 CryptoPunks. Такая демонстративная покупка активизировала спрос на рынке и способствовала росту интереса к ведущим коллекциям.

Продажи на Ethereum выросли на 58%, вернув сеть на первое место.

Спрос на Bitcoin-NFT вырос на 28,1%.

Polygon зафиксировал падение продаж на 51,5%.

В тройке лидеров:

CryptoPunks: +393%

Pudgy Penguins: +371%

Moonbirds: +296%

Токенизированные активы: новый этап роста

Рыночная капитализация токенизированных акций достигла $370 млн с $53,6 млн сосредоточенными в TSLA, SPY и подобных активах (+220% с июня). Количество активных адресов выросло с 1,6 тыс. до 90 тыс.

На централизованные биржи приходится более 70 раз больше объема торгов, чем on-chain-платформы.

Перспективы рынка

Крипторынок продолжает демонстрировать устойчивый рост, поддержанный: